4 ago 2019

Lo más extraño de todo esta historia es la discreción de Alba Carrillo en el caso de que hubiese algo entre ellos. Eso sí, se ha dejado ver más nerviosa que nunca en plató y hay fotos y comentarios que no pueden pasar desapercibidos.

Puede que uno de los motivos por los que ella no haya confesado al menos que le encanta es por no ver cómo se repite la misma historia de sus relaciones anteriores que no son pocas. Y, ante la incertidumbre, María Patiño genera más dudas con pruebas que nos han dejado a todos con la boca abierta: "Alba Carrillo cumple 33 años, lo celebra con una fiesta y han estado amigos de toda la vida pero también estaba Santi Burgoa".

Resulta que la primera vez que coinciden en plató Alba Carrillo se pone tan nerviosa que hasta se lo recalcan sus compañeros. "¿Estás muy nerviosa Alba Carrillo?", le decía y ella se excusaba: "Yo es que me pongo nerviosa porque no conozco el plató y eso". "¿Has visto donde te hemos sentado?", le insistían y ya ella que no sabía dónde meterse dice "Sí, la verdad que hacía tiempo no me sentía (pausa dramática) tan bien acompañada".

Y le deja mensajes en sus fotos del tipo: "Eres un crack! Un profesional maravilloso. Ha sido un gustazo poder compartir contigo plató" y un hashtag que ponía "gran Santi" o muerta de amor un: "Nos quieres matar a todos o qué". ¿Sólo plató comparten? No sabemos pero muerta está ella sin duda, es su mayor fan. Por su parte él, el mismo día de los nervios en plató se dejó ver con una sonrisa tímida y bajaba la mirada y de no conocerse a estar en la foto de su cumpleaños… algo nos intentan despistar pero ¡es muy complicado!

