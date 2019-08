4 ago 2019

El reguetón no es mi música de cabecera. No es la que pongo en casa y sus letras en muchas ocasiones no me parecen las más apropiadas. Pero hay personas, en este caso una mujer, que merecen el relato de cómo ha llegado a ser una de las referencias en este estilo a nivel mundial. Llega a conquistar España después de conseguir que la mujer sea reconocida en la música urbana. Antes casi no existían. Un programa de televisión la puso en el mapa y su tenacidad desde la humildad de su familia le ha llevado a vivir de esto y a darle una oportunidad a todo su entorno. Su madre la animó en los peores momentos y su hermano es ahora su mánager. Farina cuenta con millones de reproducciones de sus canciones y dice que ahora les toca a ellas decirles a los hombres que muevan su trasero al ritmo de sus letras. Quedamos para charlas porque vale la pena conocer su historia.

Corazón Cuéntanos, ¿quién es Farina?

Farina Bueno, yo nací en Medellín (Colombia) y vengo de una familia de músicos de folclore colombiano así que ya sabes de dónde viene mi vena artística. Tengo mucha mezcla cultural porque mi madre es colombiana de ascendencia árabe-libanesa y mi papá es peruano de familia oriental.

C. ¿Esa vena artística la has desarrollado solo como cantante?

F. No. También he sido actriz en una serie muy especial en mi país que se llama Tres milagros. Tuve el papel protagonista durante cinco o seis años. Lo de actuar me apareció de repente porque no era mi objetivo. Y aunque también pinto, mi pasión es hacer música urbana.

C. Definamos música urbana.

F. Dentro de este estilo están por ejemplo el trap, el reguetón, el dance hall… Cuando yo empecé hacía rap, pero en Colombia, hace 14 años, ser mujer y rapear no era algo fácil. Así que cuando llegó el reguetón, aproveché para demostrar lo que sabía hacer a través de ese estilo. La música en mi país siempre había sido cosa de hombres y la urbana mucho más, ahora afortunadamente ha cambiado gracias a artistas como yo.

C. Supongo que te ha costado mucho.

F. Sí. Estoy muy orgullosa de haber sido la primera mujer en mi país en hacer música urbana. Algo que veías en Estados Unidos, pero que en Colombia era impensable para una mujer.

C. ¿Cómo diste el paso?

F. Pues tuvo mucho que ver el programa de televisión Factor X ya que gracias a participar en el show me di a conocer en mi país. Era la primera vez que una mujer salía en la televisión nacional de Colombia rapeando. Nunca se había visto. Mis comienzos fueron muy difíciles y tuve que escuchar muchas barbaridades y ofensas que a una niña de 17 años que tenía yo entonces, le dolieron mucho. Pero me hicieron fuerte cuando conseguí superarlo. Ahora estoy en otro continente haciendo una entrevista para una revista nacional. Estoy muy orgullosa de ser la mujer que abrió la puerta a lo urbano en mi país. Cuando tengo alguna inseguridad recuerdo de donde vengo y lo que he logrado y se me pasa al momento.

C. Sé que eres una gran defensora de la mujer, pero el reguetón no es el estilo musical que mejor hable de ellas. ¿Cómo conviven las dos posturas?

F. A mí me dicen que soy un hombre más del género. Es cierto que es raro ver a una mujer diciendo según que cosas y qué palabras. Los hombres pueden decir palabras malsonantes, pero las mujeres parece que no. Yo hablo sin tapujos aunque respeto a todo el mundo. La música urbana viene de una calle machista, pero eso está cambiando. Ahora somos nosotras las que le decimos a los hombres lo de mueve tu culito.

Farina posando durante un momento de esta entrevista. pinit Alberto bernárdez

C. Aquí ahora mismo tenemos como principal exponente a Rosalía. ¿Tienes relación con ella?

F. Es espectacular. No la he conocido aún personalmente, pero me encanta. Es una artista para quitarse el sombrero y presiento que va a ser más grande que Shakira. Hay algo que nos une y son las Kardashian. A ella le dieron el impulso internacional y a mí el titulo de mi nueva canción: Como las Kardashian. Para mí son un referente grandísimo de toda una generación. ¿Qué mujer no ha mirado el perfil de las Kardashian para ver cómo se maquillan? Son empresarias, modelos y lindas. Por eso quise hacerle un tema, porque son especiales. Su mamá es la mánager de todas, una de ellas tiene el imperio más grande de maquillaje del mundo y todas son exitosas. Cometen errores, discuten con sus parejas pero son referencia. Es importante que las mujeres nos admiremos mutuamente.

C. Incluso te has caracterizado como ellas y te pareces.

F. Te lo agradezco (risas). Pero que más quisiera que parecerme. Lo de caracterizarme como ellas nos resultó una idea simpática. Es más un reconocimiento hacia ellas. Nunca me pondría nalgas como Kim, pero muchas mujeres sí. Yo me he hecho varias cirugías y estoy totalmente a favor. Si ella está feliz con su culote, dejémosla ser feliz.

C. ¿Te consideras una provocadora?

F. Todas las mujeres lo llevamos y debemos llevarlo en nuestra esencia. Pero me gustaría felicitar a España porque nunca había visto que la mujer fuera tan importante en un país. Estáis a otro nivel. Ojalá Colombia tuviera esa camaradería entre mujeres, aquí mandan las mujeres y es estupendo. No se ve en otros países.

Jota Abril y Farina en un momento de la entrevista. pinit Alberto bernárdez

C. Volvamos a tu historia. ¿Cuándo profesionalizaste tu talento musical?

F. Desde pequeña sabía que iba a ser artista aunque no sabía en qué disciplina. Tocaba la guitarra y cantaba en el coro del colegio. Cantaba música para la eucaristía. A los 14 empecé a rapear con unos amigos en la calle con la influencia de Bob Marley, Fugees y viendo mucho MTV. En esa época mi madre y yo trabajamos pintando uñas en la calle y vendiendo cosas en los cuarteles del ejército y a la policía. Junto a mi madre, he vendido desde zapatos hasta publicidad de seguros. Somos una familia humilde de pescadores así que cualquier aportación era buena. A los 17 llegó Factor X. Hice el casting dos veces, dos días de fila eterna. El primer día me levanté a las seis de la mañana y me tocó actuar a las cinco de la tarde para que me dijeran que no tres segundos después de empezar a cantar. Fue frustrante y estuve llorando el resto del día pero mi madre me animó a repetir al día siguiente y me dijo que en vez de cantar, rapeara. Y lo hice. Nos presentamos 45.000 personas y fui una de las elegidas. El único consejo que me dieron fue que siguiera rapeando y avanzaría en el casting. Quedé tercera en el programa.

C. Y entonces la vida cambia…

F. Sí. El ganador se llevaba una casa, un contrato discográfico y dinero. Pero aunque yo quedé tercera fue tal la repercusión que el programa me ayudó a pagar la entrada de una casa, empezaron los conciertos y grabé mi primer disco. Le debo todo a Factor X.

C. ¿Escribes tú tus canciones?

F. Todo. Todo lo que he cantando lo he escrito yo excepto una que saldrá en breve que he hecho con compositores portorriqueños. Seguí componiendo, seguía siendo la única mujer que hacía esta música hasta que me fichó la discográfica de Jay Z, publiqué Pongan atención y Pum pum y tras más de 80 millones de reproducciones me fichó Sony. Más de uno se interesó por mí pensando que era un chico, no habían oído nunca a una mujer rapeando en español.

C. ¿Con quién te gustaría cantar?

F. Ya lo he hecho con muchos de los grandes como Maluma o Romeo Santos, pero me encantaría con Beyoncé, Rihanna, Cardi B, Nicki Minaj, Bruno Mars y por supuesto con Rosalía. Amo a David Bisbal con toda mi alma, a la Mala Rodríguez, a Beatriz Luengo y a Lolita. Me encanta el flamenco y haré algo que lo incluya. Rosario me parece espectacular.

Más noticias relacionadas...

- José Mercé: "A Bruce Springsteen le encanta el flamenco y es fan mío"

- Anitta: "Soy de un sitio humilde de Río. No había dinero para estudiar"