11 may 2019

Lleva toda su vida en solitario en esto del cante y es ahora cuando ha encontrado pareja con otro huérfano de artista. Si José Mercé se quedó sin su guitarra Moraito Chico, las manos a las cuerdas de Tomatito llevaban tiempo sin cantaor desde que se nos dejara Camarón. Los dos llevan toda la vida cerca, pero ahora se han unido en un disco y sobre todo en una gira que parece que los hará inseparables. En tiempos de 'fakes news', su trabajo se llama 'De verdad' y no solo lo llevan a los escenarios habituales, sino que llenan de flamenco algunos hospitales con la campaña 'La música cura'. Hablamos con José Mercé de flamenco, hospitales, del Real Madrid y de su barrio de Santiago.

Corazón ¿Cómo va la gira 'De verdad'?

José Mercé Pues nos lo estamos pasando muy bien. Este disco y esta gira era algo que Tomate y yo queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Un homenaje a la época en la que llegamos a Madrid y tocábamos por los tablaos.

C. Tomatito y tú lleváis toda la vida juntos tocando.

J.M. Sí claro. Nos conocemos de toda la vida y ha participado en todos mis discos, pero no habíamos grabado uno juntos. Somos como dos hermanos. Nos conocimos a los 13 años en los tablaos y luego tuvimos la desgracia de quedarnos huérfanos artísticamente. Él le tocaba la guitarra a Camarón y a mí, Moraíto Chico se nos fue hace ocho años. Un día fui a cantar a un concierto de Tomate en el Palau de la Música y, a partir de ahí, se gestó este proyecto.

C. Los dos tenéis mucho carácter…

J.M. Estamos todo el día discutiendo. (Risas) Que no, que nos llevamos muy bien.

C. ¿Hacía falta un disco de flamenco que volviera a las raíces?

J.M. No pretendo que sea un disco reivindicativo, pero sí había que volver a la esencia del flamenco. No debe ser una moda. La música de raíz, como el jazz, el blues o el flamenco, siempre debe estar ahí. El flamenco no es de carcas, forma parte de nuestra cultura.

C. ¿Esa percepción es igual dentro que fuera de España?

J.M. Para nada. Fuera hay un respeto y una educación increíble respecto al flamenco. Van a escuchar flamenco y no quieren que les hagas otra cosa.

pinit Alberto Bernárdez

C. ¿Fuiste de los primeros en abrir el Teatro Real a esta música?

J.M. El primero después de la restauración. Pero es algo que todavía sorprende y no debería de ser así. Fuera de España es habitual que los cantaores estén en los mejores teatros del mundo. ¿Por qué aquí es noticia que un gitano cante en según qué sitios?

C. ¿Qué pasa con la fusión

J.M. No se puede llamar flamenco fusión a todo. Yo estoy de acuerdo si se hace bien. Si hay un cante por seguiriyas tiene que haber guitarra flamenca y un por qué.

C. ¿La música cura?

J.M. La música cura, sí. Y genera una felicidad que pude sentir en primera persona con la experiencia que tuvimos Tomate y yo cantando a enfermos en el Hospital 12 de octubre. Una campaña preciosa de la asociación Música en vena, que se llama La música cura y que lleva a artistas a cantar a hospitales. Fue maravilloso ver a gente que estaba pasándolo mal empezar a sonreír conforme avanzaba el concierto. (Se puede ayudar mandando un SMS con la palabra MUSICA al 28014).

C. Abres el disco con una canción sobre tu barrio.

J.M. Sí, la compuso Kiki Cortiñas, un gitano yerno de Tomatito que, aún siendo de Lugo (risas), hizo esa rumba sobre el barrio de Santiago en Jerez donde yo nací.

C. Eres de una de las grandes familias flamencas. ¿Era inevitable que acabara siendo cantaor?

J.M. En mi familia todos cantan aunque no se dediquen a esto. A mí me tocó seguir con la dinastía y, afortunadamente, aquí me encuentro.

C. ¿Qué otros trabajos has tenido?

J.M. Ninguno. Yo salí del colegio a los 13 años y ya empecé en los tablaos. Me vine a Madrid a vivir con mi tío y, más tarde, empecé a irme de giras. Primero con El Güito por Francia y luego, con Gades por todo el mundo. Ahí aprendí todo lo que sé a nivel profesional y personal.

pinit Alberto Bernárdez

C. ¿Cómo era el Madrid de los tablaos?

J.M. He tenido la suerte de vivir esos años 70 cantando en Madrid. Ahí estaba todo lo mejor y éramos casi una familia. Había mucha convivencia. Recuerdo que enfrente de Torres Bermejas, que es el tablao donde estábamos Camarón y yo, había una cafetería que se llamaba Tulsa y allí nos veíamos todos los artistas antes de irnos a las actuaciones. Nos íbamos a trabajar y, cuando terminábamos, nos volvíamos a juntar a pasarlo bien y a cantar y compartir alegrías.

C. Y se ganaba bien.

J.M. 3.500 pesetas a la semana. Una pasta. Le mandaba a mi padre, ayudaba a mi tío, con el que vivía, y el resto para mí.

C. Eran otros tiempos...

J.M. Y eso se ha perdido. Lo echo mucho de menos. La vida entonces era más sana y no había apenas droga. La droga se cargó ese Madrid.

C. ¿Es más fácil ser artista ahora?

J.M. Es que ahora todo es con redes sociales. Hay que estar todo el día ahí para vender. La industria discográfica lo tiene más difícil para vender un disco físicamente. Ya se inventarán más cosas aunque para mí, lo más importante es el cara a cara. El directo. Al flamenco se le ayuda poco aunque sea patrimonio inmaterial de la humanidad.

C. No sé si preguntarte por política o por fútbol... (Mercé es un reconocido madridista).

J.M. Pues mira, la política está tan crispada que mejor hablar de fútbol.

C. Pues el Madrid no está teniendo su mejor año.

J.M. Nos hemos tomado un año sabático (risas). Ya está bien. En cinco años, cuatro copas de Europa. Pues había que descansar. Ahora, le toca a Zidane de nuevo. Un entrenador muy respetado que le dará más alegrías al club.

C. ¿He oído que Bruce Springsteen es un gran fan de José Mercé?

J.M. Lo es. Tiene todos mis discos y le encanta el flamenco. De hecho hace años estuvimos a punto de grabar un tema juntos, pero se torció la cosa por algo que no se puede contar.

Sobre las canciones que nos recomienda, nos dice que ‘Canta Jerez’ es el disco perfecto para todos los que quieran saber qué es el flamenco. De ‘Hey Jude’ no me dice el título, pero la canta con el estilo Mercé. Una maravilla. Y de ‘El río’ de Miguel Ríos, cuenta que no se le olvida nunca porque la ponían mucho en el «picú» (‘pick up’, tocadiscos) en los primeros guateques a los que iba a bailar con chicas. Genio y figura.

