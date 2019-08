4 ago 2019

Con lo que está dado de sí la casa de Terelu Campos, no la va a vender nunca. Y no porque no merezca su precio, por las críticas o por cualquier otro percance sino porque terminarán haciéndole un programa para ella. Esta vez el enfrentamiento de Terelu con José Antonio por la casa en venta ha conseguido que hasta Sandra Barneda se meta en el barro.

A cola de que Kiko Hernández ha acusado a Terelu Campos y a Sandra Barneda, en especial a 'Viva la vida', de manipulación de imágenes por los comentarios de la casa en venta de la Campos, las imágenes han vuelto a aparecer en el programa. Todo esto para que Terelu explicase qué le había sentado mal y por qué no lo había dicho en el directo en el que 'Sálvame', muy astuto, mandó a Calleja para entrevistarla.

Estoy muy harta" Terelu Campos

Ante las medias tintas de Terelu, que se moja cuando quiere como hace todo el mundo de este planeta, José Antonio ha estallado: "Si tú respondes en su programa porque entras en directo, eres políticamente correcta y pisa charquitos pero no metes los pies enteros…". Pero Terelu sin dejarle hablar ya le estaba contestando antes de que este se terminase volviendo loco.

"Estoy muy harta", repetía una y otra vez Terelu. "Que si yo me meto, no me meto, hasta donde me meto… ¿yo te digo a ti lo que tienes que hacer? Yo no le digo a nadie ni lo que tiene que decir, ni como lo tiene que decir, ni a quien tiene que creer ni a quien no tiene que creer. No me meto. Cada uno hace y deshace a su manera y eso tiene (o no) consecuencias. Yo soy como quiero ser".

"Ahora te voy a contestar y me vas a escuchar: yo no quiero que tú actúes como yo quiera que actúes. La cosa es: o participas o no participas", decía José Antonio mientras se escuchaba a Terelu de fondo: "No participo". Y ante tal enfrentamiento y gritos saltaba Sandra Barneda: "Tú no estás autorizado para decirle a nadie si participa o no participa. Hay cosas que no".

Más noticias sobre Terelu Campos

- Terelu Campos, obligada a poner a la venta su casa ahogada por las deudas

- Así fue la reconciliación de Terelu Campos con Kiko Hernández

- Terelu Campos, el mejor apoyo de Anita Matamoros ante la enfermedad de su padre