24 jul 2019

Lo soltaba Kiko Hernández como un bombazo: una excompañera de 'Sálvame', ahogada por las deudas, había tenido que poner a la venta su casa. Una vivienda que, tanto Kiko como otros de los presentes en el plató, recordaban cuánto sudor le había costado conseguir. Ahora, tiene que desprenderse de ella.

Comenzaba el baile de especulaciones sobre de quién se trataba y quienes apuntaban a Terelu Campos, acertaban. La presentadora pide 1,4 millones de euros por su inmueble, situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, para poder hacer frente a todo el dinero que debe y poder vivir con una mayor tranquilidad.

Kiko manifestaba que Terelu no ha encontrado, en esta ocasión, una mano amiga que le ayude a afrontar esta complicada situación. "El agua le llega a las cejas, no tiene oxígeno", explicaba antes de añadir que, siempre que ha pedido ayuda, la ha devuelto. Porque, como ella misma confesó en 'Sábado Deluxe' recientemente, siempre ha vivido al día y no tiene un colchón de dinero ahorrado para este tipo de situaciones.

Hernández, además, añadía que esta casa podría estar ya vendida desde hace tiempo si no se hubiese metido en medio una tercera persona que mandó la operación al traste. No dio nombres, pero algunos de sus compañeros no pudieron evitar que saliera de su boca el nombre de Edmundo Arrocet, pareja de su madre.

Ahora, lo que todos se preguntan es si dejar 'Sálvame' fue una decisión acertada. Si bien es cierto que los momentos de tensión con sus compañeros por defender a su hermana fueron numerosos y continuos, con este panorama y sin parecer tener nada atado, ¿era la decisión más sensata?

Como ya han hecho otros compañeros, ¿tendrá que regresar pidiendo trabajo a la que había sido su casa durante tantísimos años y que abandonó por puro agotamiento?

