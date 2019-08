5 ago 2019 Kamila Barca

La familia Campos ha dado siempre mucho de sí, hasta cuando están supuestamente fuera de la televisión. Sin embargo, si no es por una es por otra y siempre acaban llegando a un plató. Eso sí, no de 'Sálvame', al parecer no van a volver aunque Kiko Hernández le grite a Terelu que vuelva.

Carmen Borrego ha sido la que a tenido que sincerarse mirando a la cámara porque le acusan no sólo de perjudicar a su hermana sino también de ser el topo de la familia. Por su culpa se conoció la venta de la casa según contaba José Manuel, alguien con quien ella asegura tener buena relación, ¡y menos mal! Porque sino vete a saber qué contaba de todo lo que le habrá dicho.

No pude confirmar algo que no había ocurrido" Carmen Borrego

De Terelu Campos tiene pocas cosas que decir, es su hermana y por la que haría todo en esta vida. De hecho sí que quiso intervenir para que no se fuese del programa del que ella misma se había ido una semana antes aproximadamente. "Si hay alguien que ha ayudado a Terelu he sido yo, yo mi conciencia la tengo tranquila. Tengo una relación con mi hermana muy buena.Siempre que le he podido ayudar en una cuestión de trabajo lo he hecho".

Y es que resulta que Carmen considera que Terelu no es lo suficientemente clara con los que se han metido con ella: "Ella siempre huye del conflicto. Tenemos personalidades muy diferentes". Mientras que de las acusaciones de topo sí que tiene algo que decir y ¡OJO!, que reconocer.

"Yo con José Manuel mantengo una relación estrecha, ha sido uno de los que mejor se han portado con mi hermana cuando ella ha estado enferma. No sólo con mi hermana también conmigo (…) Le tengo mucho a cariño a José Manuel, pero creo que ha sido un malentendido. Creo que no me expresé bien. Pero no pude confirmar algo que no había ocurrido. Yo solo sabía que había alguien que estaba interesado, no sabía ni la nacionalidad de esa persona", explica Carmen. 'Sálvame' tiene un nuevo arma contra las Campos.

