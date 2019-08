5 ago 2019

David Bisbal sigue trabajando duro. Y, de vez en cuando, le gusta compartir con sus seguidores en las redes sociales algunos avances de lo que está preparando. Lleno de ilusión, el otro día mostraba en Instagram un vídeo desde el estudio de grabación, donde está preparando el próximo tema que lanzará en breve y que, segura, v a sorprender porque es diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora.

"Me gusta porque creo que a vosotros también os va a gustar esta diferencia con el resto de la rumba. Yo creo que un disco tiene que tener bastante diferencias y respiraciones que le dan al disco esa variedad que necesita. Será otra colaboración y espero que a la gente le guste mucho", explicaba el cantante.

A pesar de la ilusión con la que hacía el anuncio, había una fan que decidía amargarle ese buen rollo con el que el almeriense había comenzado el mes de agosto. "Qué hartura. Al final monta algún dúo porque da la sensación de que no eres capaz de tener éxito por ti solo. ¿Dónde quedó el Bisbal de 'Bulería' con esas coreografías y esa espontaneidad? Qué lástima con lo fan que yo he sido de ti, te están aconsejando mal. Tú sabrás lo que haces", eran las palabras de esa usuaria de Instagram que, posteriormente, al ver el revuelo organizado, las terminaba por borrar.

Tú a mí no me conoces de nada"

Primero eran los seguidores de Bisbal los que daban la cara por él, pero llegó un punto que el almeriense llegó al límite de su paciencia y tuvo que dar respuesta a ese ataque tan directo. "Tu opinión es muy respetable, pero en este caso la opinión ha sido como un regaño, como si te lo dijera tu tía Manoli y tú a mí no me conoces de nada", comenzaba el artista.

"Y ojo, tienes razón en muchas cosas que has escrito. Pero a veces la gente que es anónima y escribe a la gente en las redes sociales lo hace con esa valentía que roza una confianza que no hay", proseguía Bisbal antes de zanjar: "Tengo que decir que no soy un artista difícil, es más me gusta mucho dejarme aconsejar porque creo que es como mejor se aprende. Lo que no me gusta es que la gente se crea que da consejos cuando en realidad está regañando a otra persona que no la conoce. Prueba a dejar tu opinión sin regañar, a ver cómo te va. Sigue este consejo que también es positivo".

Fue esta contundencia de David la que provocó que la usuaria de la red se echase atrás y retirase sus palabras, pero ya se sabe que siempre hay alguien más rápido que lo ha recogido para la posteridad y para explicar este enganchón entre Bisbal y ella.

