5 ago 2019

Decían que Omar Montes iba alardeando de que lo suyo con Chabelita Pantoja jamás se había terminado. Que este decía tener más de mil mensajes en su teléfono con los que demostraría que la hija de Isabel Pantoja estaba manteniendo una relación paralela con él mientras nos vende de cara a la galería que está enamorada de Asraf Beno.

Sin embargo, parece que Omar tendría otra ilusión. Ha sido este fin de semana cuando el programa 'Socialité' ha advertido que el cantante estaría comenzando una relación con Jenny, tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con quien ya se dejó ver en la fiesta final de 'Supervivientes 2019'.

Omar Montes ya tonteó con ella el día de la fiesta final de 'Supervivientes 2019'. pinit telecinco.

De hecho, ya ese día, en el 'photocall', Omar no tuvo reparos en posar con ella y en dedicarle unas bonitas palabras ante la prensa: "En 'Supervivientes' he sentido mucha telepatía contigo, he sentido que me has transmitido cosas. Eres la más guapa que existe en el planeta". Ella ya había dicho hace tiempo que si no estaban juntos era porque él no quería.

Este podría haber sido el motivo de que Montes se fuera pronto de la fiesta. Es cierto que su madre apunto a que se había ausentado porque le dolía mucho la barriga. Ahora, podríamos atar los cabos y todo cobraría sentido. ¿Pasó la noche con ella? Por el momento no han sido claros, el tiempo dirá si María Patiño y su programa están en lo cierto.

Más noticias sobre Omar Montes...

