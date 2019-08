5 ago 2019 Sara corral

La periodista y presentadora Sandra Barneda ha querido compartir con todos sus seguidores la pérdida de un gran amigo que marcó su vida. Y se trata, nada más ni nada menos, que de su pequeño gato, James, su fiel compañero.

La presentadora que parecía tener una unión más que fuerte con el que considera su "familia", ha decidido dedicarle una bonita carta, que sin ninguna duda, ha emocionado a todas las redes.

"Hoy me desperté con el valor de recordarte. Estuviste a mi lado quince años y me diste todo el calor que me faltó, la compañía infinita y ese amor eterno que se te queda grabado en lo más profundo. Hace unos meses que te fuiste. El regalo más bonito fue encontrarte y acompañarnos en tantas primaveras, viajes, tristezas y alegrías", comenzaba a relatar la periodista.

"James, mi querido compañero, mi adorable gato, cariñoso con todos, generoso con cualquiera que llamaba a nuestra puerta. Hoy me he despertado la ensoñación de ronroneo y me he levantado con tu ausencia más presente que nunca. Porque las mascotas son famiias, no son cosas", seguía escribiendo la presentadora de 'Viva la Vida'.

La publicación se ha llenado de mensajes en cuestión de horas, y la mayoría de ellos de apoyo y cariño. Y es que como bien ha dicho la periodista, las mascotas no son simplemente mascotas, y James siempre vivirá en su corazón.

"Allí donde estés seguiré cogiendote de la patita...", sentenciaba la periodista.

Más sobre Sandra Barneda...

- Sandra Barneda ha dado con el conjunto (no low cost) más sexy del verano

- Sandra Barneda estalla contra 'Viva la vida'

- Sandra Barneda sorprende con un radical cambio de look en el pelo