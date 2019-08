6 ago 2019

Este fin de semana, la modelo Noelia López advertía que deberíamos tomar el estrés como algo más serio de lo que parece. Vamos, como lo que es: una enfermedad. No es la única famosa que ha hablado de esto en los últimos días, porque Jesús Vázquez también se ha pronunciado y se ha desahogado sobre cómo le afecta en el desarrollo de su vida normal.

El presentador lo revelaba en la presentación del nuevo programa que está a punto de estrenar, 'Bake off España'. El alto ritmo de trabajo le ha llevado a tener que pedir ayuda para poder hacer algo tan rutinario, esencial y necesario como dormir y poder descansar las horas necesarias para rendir al día siguiente.

Sí, Jesús está luchando contra un problema de insomnio generado por ese estrés. "He tenido muchos problemas para dormir y esta vida loca que llevamos no ayuda mucho", eran sus palabras, tratando de poner sobre la mesa el tema de una manera amable, como siempre es él.

Me he puesto en manos de un psicólogo"

"Desde hace un año o así me he puesto en manos de un psicólogo estupendo, que me está ayudando con la higiene del sueño", reconoce antes de dar una serie de claves de las pautas que está siguiendo para que le sea más sencillo descansar: "Me he quitado cosas como mirar el móvil a partir de las ocho de la tarde, ni siquiera para navegar porque la luz de estos dispositivos y la información mantienen al cerebro activo, y luego cuesta ponerlo en modo sueño".

Así que, si alguna de nuestras lectoras tiene algún problema de estas características, quizás seguir estas recomendaciones de Jesús le valgan para mejorar su vida.

