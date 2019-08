6 ago 2019 sara corral

Cristina Pedroche y su marido, David Muñoz, se han ido de vacaciones, y como no podía ser menos, lo han hecho por todo lo alto. Y es que la pareja ha viajado a Tailandia, donde está disfrutando a lo grande.

Como no podía faltar en esta pareja de enamorados, la cocina está consagrándose como el punto fuerte del viaje, y no han dudado en compartirlo con todos sus seguidores.

La pareja ha visitado algunos de los restaurantes mas emblemáticos del lugar y además, David, el dueño de Diverxo, ha colaborado con ellos. Su paso y colaboración con el chef Gaggan no ha pasado nada desapercibida, ha sido tal su conexión que incluso han salido con él de fiesta por los mejores "garitos" de Bangkok.

La pareja probó uno de los platos más típicos del ya amigo chef, el plato de salsa, que como peculiaridad no se come con cubiertos, si no que como bien dice escrito en el plato, tienes que lamerlo.

La pareja degustaba uno de los platos más típicos del restaurante. pinit instagram

Ambos están disfrutando de un viaje la mar de apasionado, divertido y sobre todo delicioso, y es que ya están hechos todos unos expertos, sobre todo Cristina que recibe clases particulares de cocina de su marido.

Enhorabuena pareja, disfrutad mucho del verano.

