4 ago 2019

¿Hay algo que haga la Pedroche que no nos vuelva a todos locos en Instagram? Es, como ella misma ha dicho muchas veces, la mujer que siempre ha querido ser y "ole" por ella. Esta vez ha paralizado Instagram desde sus stories con un escotazo, evitando que pueda quedarse un registro de pésimas críticas como suelen hacerle siempre que sube una foto.

Me pongo lo que me apetece" Pedroche

Ella misma lo ha dicho también, "las redes sociales tienen un sesgo machista", pero no por eso deja de publicar todo lo que le apetece y de ponerse lo que quiere. Y por ello le aplaudimos porque, además, es algo que deberíamos hacer todas. "Tengo muchos comentarios buenos y positivos pero luego tengo los de "eres una buscona", de todo. Y leo bastante. Subo una foto y me van a llamar "guarra", "guapa", "tonta"", cuenta en su última entrevista en 'RTVE'.

De hecho, dice que con ella lo de guapa y tonta se desmorona y tiene razón. Esta vez ha sido un vestido negro y veraniego lo que ha acaparado todas las miradas por el escotazo que llevaba. "Normalmente en mis vacaciones no me maquillo nunca, pero este año con mi colección es diferente", escribía junto a la imagen. Vista la expectación de sus seguidores enseguida puso un siguiente story contando de dónde era:

"El vestido es de Caprichealc obviamente. Desde la última vez que me lo puse me queda más pequeño, debe haber encogido", dice riéndose la presentadora. Y es que, como ella misma comenta: "ser sexi es una cuestión de actitud". Las críticas las lee todas pero ante eso, la respuesta a sus 'haters' es más medicina de la que les pone nerviosos:

"Me pongo lo que me apetece. En concreto, con los vestidos de Nochevieja es porque para mi es la noche más especial del año. Es mágica y quiero sentirme una superestrella. Quiero ser Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, todas en una. Entonces me pongo lo más espectacular. Lo que genero es expectación".

