16 jul 2019

Aristócrata de nacimiento, hija de un Conde y de una Marquesa, Beatriz de Orleans nació en París aunque lleva décadas residiendo en España. Estudió Ciencias Políticas, se especializó en periodismo de moda, y ha dirigido durante más de 30 años la comunicación de la empresa Christian Dior. Ha escrito varios libros sobre Relaciones Públicas y, hace seis años, fundó la Asociación Española del Lujo.

Nos vemos en su casa de San Pedro Alcántara (Marbella), la misma donde vivió Carmen Sevilla, de ahí que la calle lleve el nombre de la artista. Me recibe junto a sus dos mascotas, Baco y Héctor.

Corazón Beatriz, sus mascotas tienen nombres de dioses.

Beatriz de Orleans Sí, Baco era el nombre del Dios del vino y Héctor de un príncipe troyano.

C. ¿De qué raza son?

B. O. Son beagles. Baco es el mayor y es descendiente de un criador de la Reina de Inglaterra. Tiene sangre azul, es un aristócrata. Te lo digo porque son más altos que los beagles españoles. Héctor es español y es más bajito. Pero esta raza destaca por su inteligencia.

C. ¿Qué carácter tienen?

B. O. Baco tiene un temperamento terrible, y el pequeño es un poco celoso, pero muy divertido. Cada uno tiene su propia personalidad y se llevan muy bien. Yo no concibo vivir sin animales. Tengo cuatro hijos y 11 nietos, hemos tenido todo tipo de animales, todo lo que cabe en una casa: hámsteres, conejos, pájaros, perros...

C. Baco es el que más tiempo lleva con usted. ¿Es sociable?

B. O. Mucho y tiene mucho instinto. De pequeño se venía a Madrid conmigo, me lo llevaba al despacho y cuando venían a verme los clientes, había veces que me decía: ten cuidado con esta persona, no es buena. Es curioso pero los animales son muy sensibles.

C. ¿Con quién se quedan cuando usted viaja?

B. O. Tengo dos personas en casa que les cuidan y les quieren muchísimo. Les sacan dos veces al día, son dos personas maravillosas. Quiero insistir en lo importante que es tener animales. En Marbella hay muchas asociaciones para adoptar perros. Yo adopté uno y me salió mal, había sufrido maltrato y se escapó: nunca lo encontré.

C. Viajes y trabajo. Ha sido la impulsora de la Asociación Española del Lujo. ¿Cómo definiría el lujo?

B. O. Es la excelencia de un producto.Está muy criticado pero el lujo no es siempre dinero.

C. Beatriz, ¿cómo surgió la idea de fundar esta asociación?

B. O. Fue hace seis años y lo hemos hecho sin ánimo de lucro. Son empresas exclusivamente españolas y familiares, ya que la mayoría de estas empresas han pasado de los abuelos a los hijos y a los nietos. Tenemos belleza, moda, marroquinería... y les ayudamos a darse a conocer a través de la prensa. Otro de los objetivos es salir fuera de España: hemos estado en Londres, París, México, Austria… (http://www.luxuryspain.es/).

C. Durante muchos años estuvo ligada a Dior. ¿En qué momento está la moda tanto en Francia como en España?

B. O. John Galliano es el mejor creador, junto a Chanel y Balenciaga. Galliano se llamaba Juan Carlos, y nació en una familia humilde , de padre gibraltareño y madre española. Se trasladaron a Londres, y estudió en la mejor escuela de moda, St. Martin’s School, convirtiéndose en el número uno. Hoy, es el gran creador de alta costura.

C. Vivimos tiempos convulsos. Las mujeres hemos adquirido un protagonismo en los últimos años en todos los sectores, al exigir la igualdad con los hombres. ¿Cómo lo vive usted?

B. O. He trabajado toda mi vida y he luchado como una fiera para tener igualdad de derechos, pero también en el día a día; en todos los campos de la vida.

C. Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Siente nostalgia?

B. O. No, hay que saber mucho del pasado y estar abierta al futuro.

C. ¿Qué le enamoró de España?

B. O. La alegría de vivir, el clima y Madrid, que es la mejor capital del mundo.

