23 jul 2019

La periodista y presentadora madrileña, Ana Rosa Quintana, lleva 15 años al frente del matinal 'El programa de AR', en Telecinco. Una franja en la que Quintana sigue siendo la reina. Así lo han constatado los datos que ha registrado este pasado mes de junio: un 19,1% de share y 617.000 espectadores. Antes de poner rumbo a su destino vacacional, he querido que me cuente cómo son sus perros. Que no son, ni uno, ni dos, ni tres... sino cinco de gran tamaño.

Corazón Ana Rosa, ¿de qué raza son sus cinco perros?

Ana Rosa Dos son mastines, dos labradores y un bodeguero.

C. ¿Cómo se llaman?

A.R. Al mayor le pusimos Romeo, que es el labrador chocolate, porque es tan guapo que no se podía llamar de otra manera. El bodeguero es Apolonio o Polo. Ambos con nombres de personajes de Shakespeare. Los mastines son Felipe y el otro Leo, que ha sido el último en llegar. Los nombres los han elegido mis hijos (Jaime y Juan). Y el otro labrador se llama Rolling, porque fuimos a buscarlo el día que tocaban los Stone en Madrid.

C. Todos viven en su finca de Extremadura. ¿Alguna vez los lleva a Madrid o de viaje cuando se van de vacaciones a Sotogrande?

A.R. Han estado en Madrid, pero allí no son felices. No les gusta que les pongamos correa, no están acostumbrados a llevarla. Les gusta el campo, bañarse en la alberca... son todos libres. Nosotros vamos todos los fines de semana y pasamos mucho tiempo con ellos porque son unos perros extraordinarios.

C. Le cambia el tono de voz cuando habla de Romeo. ¿Por qué?

A.R. Porque Romeo tiene leishmaniasis y un poquito de artrosis. Es el único que viene a la playa con nosotros, le encanta bañarse en el mar y nadar.

C. ¿Quién se ha encargado de educarles?

A.R. El primer año es esencial para su educación. Yo les educo para que estén bien con la familia y con los amigos. Son perros muy cariñosos que no extrañan a nadie, son muy sociables. No importa la diferencia de edades ni las razas, lo importante es que se llevan muy bien entre ellos.

C. De pequeños, al igual que los niños, suelen ser muy inquietos y hacer trastadas. ¿Recuerda alguna?

A.R. Los mastines han sido los más trastos. Uno se comía las paredes, y el otro me arrancó todas las luces y los aspersores del riego. Pero no me lo tomé a mal porque cuando hacían esas cosas todavía eran pequeños y tenían que madurar. Por ejemplo, Rolling ha sido cachorro hasta los tres años, y Polo vive en el sofá de la casa en invierno y en verano. Cada uno tiene su carácter y busca su lugar.

C. Ahora que no nos oyen, ¿siente debilidad por alguno de ellos?

A.R.

Creo que Juan y yo tenemos debilidad por Romeo, porque ha estado malito. Le tenemos muy mimado. Imagino que los perros también tienen sus preferencias entre los miembros de la familia. Por las cosas que hace Romeo no parece un perro, es lo más parecido a un ser humano, y adora a mi marido (Juan). Polo, en cambio, es de Jaime (hijo), Felipe de Juanito (hijo). Y Leo que es el mío, es uno de los mastines y el menos favorecido.

C. ¿Romeo es el jefe?

A.R. Sí. Todos le tienen mucho respeto, es el mayor y eso se nota. Cuando los demás quieren jugar y él no tiene ganas, les ladra y se ponen firmes.

C. Todos son machos. ¿Alguna vez, han sentido la llamada del amor?

A.R. Cuando hay alguna perra cerca y están en celo no hay quien les controle. Pero ellos no han pensado en tener descendencia, ni yo tampoco.

C. ¿Hay discusiones a la hora de la comida?

A.R Comen pienso, pero alguna vez les damos caprichos. Cuando hacemos barbacoa ellos también pican un poquito. Aunque a Romeo y Polo, hemos tenido que controlarles y ponerles a dieta. Están muy controlados, tienen sus veterinarios en Extremadura. Pero a Romeo, como ha estado tan malito, le han tratado en Madrid. Su veterinaria Rosario Bergamín (nieta de José Bergamín), le ha salvado la vida. Está en la Clínica Nova, en Boadilla del Monte

C. Hay estudios recientes que apuntan que es bueno para los niños tener animales cerca. ¿Cree que así ha sido para sus hijos?

A.R. Mucho. El contacto con los perros ha sido muy bueno. Además aprenden a tener una responsabilidad.

C. Hablemos de responsabilidades. Presenta un magazine con más de 15 años en antena, pero este año ha sido muy convulso, ¿cuál es su balance?

A.R. Periodísticamente ha sido muy interesante. Nosotros hemos tenido el mejor resultado de los últimos 11 años, y nos ha ido bien en todos los campos.

C. De las entrevistas que ha realizado este curso, ¿cuál le ha llegado más al corazón?

A.R. Vicky, la madre de Julen. Al final, las entrevistas más difíciles, más duras y emotivas son las que tienen relación con sucesos. Qué le dices a una madre que no sabe nada de su hijo, qué le preguntas.

C. Tiene una carrera profesional muy dilatada. ¿Le queda alguna entrevista pendiente?

A.R. La entrevista que todos querríamos hacer y, sobre todo, a los que hemos vivido la Transición, es al Rey Juan Carlos. Pero a calzón quitado.

C. Ha comenzado sus vacaciones, ¿le cuesta desconectar?

A.R. No me cuesta nada. Sobre todo porque mi programa termina y ha comenzado el del verano. Lo lleva Joaquín Prat, y estoy muy tranquila. De lo que no puedo desconectar, porque ante todo somos periodistas, es de la actualidad.

