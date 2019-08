7 ago 2019 sara corral

Kiko Matamoros ingresó ayer en el hospital para ser intervenido a causa de sus tumores en la vejiga, y pese a sus nervios y el de toda su familia, esta enfermedad ha servido para que Anita Matamoros, su hija, y su novia, Marta López, se unan más que nunca para cuidar de Kiko.

Kiko Matamoros habla con la prensa a su entrada al hospital. pinit gtres.

A su llegada al hospital junto a Marta, su novia, Kiko se ha detenido a saludar a la prensa y a dar unas cortas declaraciones. "Estoy bien, más o menos tranquilillo. He estado un poco nervioso esta noche, pero tampoco demasiado. Me he despertado un par de veces, me he fumado dos cigarros y a seguir durmiendo", ha dicho Kiko mientras su chica se retiraba de los focos y acudía hacia Ana, que esperaba en la puerta.

"No sé cuánto tiempo estaré ingresado, por lo que me han contado podrían ser unos tres días", decía el colaborador. A su llegada a la puerta, su hija Ana no ha dudado en lanzarse a sus brazos y dándole un enorme beso, y es que parece ser la única que se mantuvo con él horas antes a la intervención.

Laura Matamoros, está de viaje en Argentina junto a nu novio, Daniel Illescas, y su hijo, Diego Matamoros, todavía no ha conseguido salvar las diferencias con su padre.

Kiko Matamoros y su hija Ana se saludan efusivamente a su entrada al hospital. pinit gtres.

Bajo este bonito momento, Marta y Anita se han mostrado la mar de cómplices y unidas, algo que seguramente le de aún más fuerzas a Kiko. ¿Se manifestará Makoke, la madre de Anita, al respecto?.

