3 ago 2019 Kamila Barca

Kiko Matamoros pasa uno de los peores momentos de su vida a la espera de una operación muy importante. Una de sus más veteranas amigas de corazón, Mila Ximénez, con quien se ha visto enfrentado por culpa de su ex mujer Makoke, le dedicó unas palabras muy emotivas el día de su entrevista en el 'Deluxe', pero el reencuentro ha sido mejor todavía.

El colaborador se enfrenta a una operación en la vejiga debido a varios tumores y, en vistas a que la cosa se puede complicar según los diagnósticos y como él mismo ha dicho estos días, está aprovechando al máximo los días previos a la operación que será el próximo 6 de agosto. Hace unos días Mila Ximénez le llamaba en directo por teléfono y le dedicaba una de las palabras más emotivas que le habían dedicado nunca así:

Yo le quiero muchísimo y le echo muchísimo de menos en plató" Mila Ximénez

"Yo le quiero decir a Kiko fundamentalmente una cosa: cuando me preguntan cómo quiero tanto a Kiko yo les digo que no le conocen. El que está ahí sentado es el Kiko que yo conozco desde hace muchísimo tiempo. A pesar de todos los conflictos que hemos tenido y nuestros desencuentros, siempre que nos hemos cruzado, siempre he visto una mirada de que nos echamos de menos. Han sido muchos años de complicidad. A mí no me importa decir públicamente que yo le quiero muchísimo y le echo muchísimo de menos en plató. Sé que va a salir de esta porque es un superviviente y sale de todas y nos va a enterrar a todos, pero lo único que le quiero decir es que aquí estoy como he estado siempre y esto no es más que una anécdota".

En estos momentos esos gestos se agradecen el doble" Kiko Matamoros

Ahora cuando le preguntan qué siente en el reencuentro él dice: "Ya lo sentí el otro día y con la llamada mucha emoción, mucha alegría y mucho agradecimiento. En estos momentos esos gestos se agradecen el doble". Mientras Mila se sincera entre tanta polémica: "Si hay algo bueno de todo esto es que he podido decirle que le quiero".

Cómo no, en 'Deluxe' han intentado sacarle a Mila cómo lleva todo después de sus enfrentamientos con Makoke y si este acercamiento se ha dado porque ella no está pero es más inteligente que todo eso y ha contestado: "Yo quiero que se recupere, que esté bien y sé que está feliz con Marta y no tengo que entrar más en esa historia".

"Con independencia, Makoke era un obstáculo porque ella atacaba a Makoke y yo la defendía, han sido momentos muy desagradables y difíciles. Siempre ha habido un pozo de recuerdo y de entendimiento, de la complicidad y del cariño. Esas cosas se aguantan mejor que las otras", zanjaba Kiko con el rostro taciturno.

Más noticias sobre Kiko Matamoros

- Así es Irene Matamoros, la más desconocida de los hijos de Kiko

- Coto Matamoros se manifiesta duramente sobre la enfermedad de su hermano Kiko

- Terelu Campos, el mejor apoyo de Anita Matamoros ante la enfermedad de su padre