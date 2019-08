7 ago 2019 sara corral

Dakota Tarraga, exconcursante de 'Supervivientes 2019', ha estrenado su propio canal en 'Mtmad' llamado 'Te digo yo a tí que sí'. Una oportunidad de seguir conociendo a unas de las concursantes más icónicas de todo el 'reality', que por su puesto, no pasará desapercibida.

Dakota ha comenzado estos episodios en su tierra, en su hogar, rodeada de todos los suyos, sobre todo de sus padres, con quienes ha salido a tomar un rico y contundente helado.

Tras su vuelta de las playas de Honduras, la joven exparticipante de 'Hermano Mayor' se ha visto envuelta en varias polémicas que no se esperaba, la más trascendental, la infidelidad de su novio Rubén. Sus padres ya dejaron claro que harían todo lo posible para que este rompiera con él , y parece que así ha sido, o hasta el momento. Bajo la atenta mirada de sus padres Dakota habla: "Enamorada, enamorada no estoy, pero sí le quiero mucho".

Sin embargo, no todo iba a ser buen rollo y felicidad, hay algo que a Dakota le está pasando demasiada factura, y esos son sus fans. "Se lo que hay, pero a veces me tocan el coño, no me dejan ni comer", decía la joven tras hacerse una foto con una fan que trataba de hablar con ella.

Sus padres, trataban hacer ver a Dakota que ese era el precio de su paso por el concurso. "Ya lo sé, es lo que hay, pero si me tocan el coño tengo que decirlo. Pongo una rosa de hipócrita", decía de mala gana tras haber tratado de ignorar a la fan que trataba de hacerse una foto con ella.

Parece que a la joven le está costando habituarse a los focos más de lo esperado, y es que si algo es característico en Dakota, es su carácter y su sinceridad, y ni la fama va a conseguir cambiarlo.

