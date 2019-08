6 ago 2019

Si algo tiene Dakota es que siempre va con la sinceridad por delante. Tanto que, en la tarde de ayer, a pesar de que iba a hablar de cómo lo pasó en el cumpleaños de Isabel Pantoja -fue de las afortunadas que durmió dos noches en Cantora-, no tuvo reparos en contestar con claridad a las dudas sobre su vida sentimental que se presentaron.

A Kiko Hernández le había llegado la información de que Dakota había compartido habitación de hotel con Rubén, su ex, al que dejó al volver de la isla de 'Supervivientes' -y con quien se llegó a hablar de que estaban haciendo un montaje-, después de haber tomado esa decisión de dar carpetazo a la relación.

"Ha habido una persona que ha estado compartiendo el mismo hotel que tú y Rubén, y que no vuelve a compartir contigo el bungalow. Que hasta las cinco de la mañana no han podido dormir de lo que se escuchaba al otro lado de las paredes", eran las palabras del colaborador de 'Sálvame' que se encontraban con la respuesta de la joven: "La gente habla mucho, pero no lo niego".

No le he perdonado y no he vuelto con él"

Dakota mantenía que no habían vuelto, aunque sí admitía que habían aprovechado ese encuentro para mantener relaciones sexuales. Además, dejaba más que claro que, una cosa es que ellos se vean y otra que hayan vuelto y que sus padres, que están en contra de esta relación, vayan a tener que verle de nuevo. "Mi madre no lo va a volver a ver, porque yo no le he perdonado y no he vuelto con él", zanjaba con rotundidad.

Si será una recaída -como apuntaba Carlota Corredera- puntual o estamos ante el inicio de algo que pueda hacerle más daño a Dakota, solo el tiempo lo dirá, pero varios de los colaboradores allí presentes le advirtieron del peligro de las relaciones tóxicas y de cómo esto puede machacarla.

