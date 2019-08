8 ago 2019 sara corral

Sofía Suescun ha vuelto a estar en el punto de mira tras unos meses de tranquilidad, y es que todo llegó cuando se empezó a relacionarla con Kiko Jiménez, el que fuera novio de Gloria Camila Ortega. A raíz de ese momento, y hasta que han confirmado su relación, las especulaciones y las polémicas han sido muy diversas, y como era de esperar, su madre, Maite Galdeano también se ha manifestado al respecto.

Y al parecer, quien tampoco ha dudado en quedarse solamente observando ha sido el hermano de la joven, Cristian Suescun, quien ha hablado del terrible encontronazo que la nueva pareja tuvo con la policía, y que les hizo acabar la noche en comisaria. Frente a las palabras de este, Maite no ha dudado en arremeter contra su propio hijo.

"Está loco mi hijo si ha dicho eso. Le voy a decir a ver, no hables más por ahí, ni por ningún lado, porque es que no sabes hablar", decía la autora de 'Las papelas del camión' a través de una llamada telefónica de 'Sálvame'. Al parecer, el joven alegó haber llamado a su madre para contarle el terrible altercado obteniendo de parte de esta un mal gesto hacía su nuevo yerno, algo que Maite ha zanjado así: "Si esa es la opinión de mi hijo tendré que ir a un psiquiatra con él. No me lo creo".

La que no se ha manifestado todavía sobre las supuestas palabras de su hermano, ha sido la afectada, Sofía, quien aparentaba tener una relación plena con él. Pese a las duras palabras ¿Tomará cartas en el asunto la ganadora de 'Supervivientes 2018'? ¿Se posicionará? Tendremos que esperar para verlo.

