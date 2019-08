9 ago 2019

Tenía que ser una tarde tranquila en la que solo se hablase del tema que se llevaba semanas preparando. 'Sálvame' celebró su especial sobre Marbella y la figura de Jesús Gil y los colaboradores fueron caracterizados por Ania Iglesias como personajes de aquellos días de gloria de la ciudad malagueña de la década de los 90.

Fue ella, que ejerció como estilista, quien tuvo un enfrentamiento con una de las habituales de las tardes de Telecinco: Lydia Lozano. Algunos aseguran que las rencillas entre ellas vienen desde la época en la que eran compañeras de 'A tu lado'. Sea como fuere, tuvieron un cruce de palabras que, en algunos momentos, sobrepasó a línea de la educación.

Todo comenzó porque Ania estaba disgustada al principio del programa y la presentadora, Carlota Corredera, le preguntó que pasaba. Esta acabó por confesar que había tenido problemas con Lydia a la hora de caracterizarla, porque decía que todo lo que le habían llevado era "una mierda" y que no le había dejado realizar su trabajo con normalidad.

Lozano se defendía, alegando que no había podido probarse el vestido con el tiempo suficiente, como el resto de sus compañeros, porque no había tenido a tiempo lo que el director le había pedido para disfrazarla de Gunilla von Bismarck y se lo había llevado casi con el programa empezado. El vestido, tal y como aseguró la estilista, se realizó esa misma noche porque a Lozano no le gustaba nada de lo que le había llevado, mientras que esta última defendía que no era lo que le había pedido el director del programa.

Fue entonces cuando Iglesias realizó los comentarios más desafortunados de la tarde. Primero, dio la talla de Lydia, deslizando la 'pullita' de manera sutil: una 44. Luego, aseveró con rotundidad que esta tiene una serie de complejos que le impiden aceptar su cuerpo como es -en concreto, la espalda y los hombros-.

Y se armó... Porque Mila Ximénez saltó: "Por ahí no". Y varios de los colaboradores le afearon que fuera precisamente ella, que ha tenido problemas de aceptación con su físico, quien hiciera un comentario de estas características.

A partir de ahí, llantos de una y otra parte y un intento de arreglar las cosas en los últimos minutos de emisión que no hizo sino embarrar más las cosas. Ania, que no paraba de decir lo guapa que era Lydia y el tipazo que tiene, sin embargo deslizaba que, su influencia en la televisión tras dos décadas de relación con Telecinco, le iban a cerrar puertas ahora que había conseguido esa oportunidad para demostrar sus dotes como estilista.

