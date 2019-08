9 ago 2019

A todos se nos encogió el alma. Shaila Dúrcal anunciaba en sus redes sociales hace un año que había sufrido un accidente y que, como consecuencia, uno de sus dedos de una mano había resultado amputado. Un año después, seguimos sin tener claro qué es lo que pasó, pero lo importante es que ella ha recuperado su agenda y su sonrisa.

En parte lo ha logrado gracias al apoyo de los suyos, sin quitarle mérito a su capacidad para reponerse y para asumir la realidad. Entre ese entorno que no ha dejado que se hundiera, se encuentra su hermana Carmen Morales que, aprovechando este aniversario, ha querido dedicarle un emotivo mensaje en Instagram -el mismo lugar donde Shaila dio la noticia y donde ha ido mostrando su evolución-.

No es nuestra mejor foto pero la recuerdo con amor y susto"

"Hoy hace un año desde que nos pegamos ese gran susto... No es nuestra mejor foto pero la recuerdo con amor, miedo, susto, fuerza, pena, pero también con alegría porque estábamos juntas. Pasamos unos días juntas que necesitábamos...", comienza Carmen junto a dos fotos de esa estancia en el hospital de su hermana pequeña.

"Y por eso me gusta esta foto... Porque estabas guapísima con esa sonrisa de 'ya pasó''... Y a partir de ahí, nos has demostrado a tod@s tu fuerza y tus ganas de superación siempre. Pues eso, que TE QUIERO little sis", concluye la actriz.

Estas palabras son solo una muestra más de la excelente relación que existe entre las hijas de Rocío Dúrcal y Junior. Una evidencia de la unión familiar que existe entre ellas a pesar de la distancia geográfica.

