13 jul 2019

Bertín Osborne viajó hasta Houston para charlar con Shaila Dúrcal en un nuevo capítulo de 'Mi casa es la tuya', donde reside con su marido Dorio y Aitana, la hija de él. Durante la entrevista, pudimos ver cómo se derrumbó al hablar de la muerte de su madre, Rocío Dúrcal, o cómo habló ya con total naturalidad de la amputación de su dedo tras un accidente doméstico del que todavía se está recuperando con rehabilitación y por el que ha ganado 20 kilos.

Pero la cantante también confesó otro de los momentos más duros de su infancia que hasta ahora desconocíamos: sufrió acoso escolar en el colegio. "Siempre tuve problemas de peso y se metían conmigo mucho. Batallaba mucho con el azúcar. Tengo poca fuerza de voluntad pero voy aprendiendo", explicó a Bertín.

Bertín insistió si en casa tenían conocimiento de ello, pero Shaila sabe que no contó lo suficiente: "Lo contaba poco, de pequeña era muy introvertida".

Algo que no ayudó tampoco fueron los grandes momentos de soledad que vivió la menor de la familia Dúrcal debido a las continuas ausencia de Rocío por trabajo: "Si pones junto todo el tiempo que he estado con ella, no he estado con ella casi. Estaba de gira, estaba 3 meses fuera y volvía un mes".

Pero sin duda, el momento más emotivo del programa ha sido cuando Shaila ha vuelto a recordar la muerte de su madre, en el que no ha podido contener las lágrimas. "Lloro diferente desde que la perdí, las lágrimas me caen como si fuera un río. Cuando mi madre se marchó se desmoronó todo. Pasamos un dolor que solo puede entender la gente que ha pasado por ello. El día que murió fue una despedida lenta pero muy pacífica, no sé explicarlo muy bien pero yo sentía esa paz", sentenció Shaila.

