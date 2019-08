10 ago 2019 Carlos Pérez gimeno

Más conocido como el Padre Damián, es un misionero Redentorista de 33 años y, a parte de su profunda vocación sacerdotal y educadora, es todo un artista al tener pasión por la música y la interpretación.

Este religioso se dio a conocer en 'La Voz' (Telecinco) y en la actualidad forma parte del elenco de '33 El Musical', donde alterna el papel del discípulo Andrés siendo también cover de Jesucristo.

Corazón ¿Qué fue antes, su vocación por la música o el sacerdocio?

Padre Damián Sin duda la vocación artística. Desde pequeño siempre ha estado presente, mi abuela era cantaora de flamenco, su nombre artístico era ‘Elisa, la del horno’, siempre iba con ella. A parte, en mi familia la poesía también ha estado presente entre varios miembros y nos la regalamos siempre por el día de Reyes, cumpleaños, el Día de la Madre, y demás. Sin lugar a duda, la vena artística la hemos heredado los tres hermanos. Cuando éramos pequeños, hacíamos teatro para la familia. El hecho religioso también me llamaba la atención, y me disfrazaba de cura, y hacíamos procesiones con una silla, le poníamos un muñeco, la levantábamos y simulábamos una procesión.

C. Ante la falta de jóvenes que quieran ser sacerdotes, ¿no se siente un bicho raro?

P. D. Personalmente nunca me he sentido así. Es cierto que la Iglesia está viviendo un momento de bajón, no lo digo con resentimiento, aunque me gustaría que hubiera más gente joven.

C. ¿Cómo reaccionaron en su familia cuando les comunicó a lo que se quería dedicar en el futuro?

P. D. Al principio mal. Desde muy pequeño siempre tuve interés por lo artístico porque así lo viví, estuve en el conservatorio de música, y también estudié arte dramático en Sevilla y lo dejé todo porque a los 16 años decidí entrar en el Santuario del Perpetuo Socorro de Granada para recibir el sacramento de la Confirmación. A esa edad, empecé a pensar en ello y ver a la Iglesia desde dentro. Comencé a cultivar todo ello cuando terminé segundo de Bachillerato, fue cuando pedí entrar en Teología y esa decisión sorprendió a mi familia. No para mal, pero sí sorprendió.

C. ¿Les pareció una locura a la Congregación cuando les planteó que se iba a presentar al casting de 'La Voz'?

P. D. No, para nada. Se hizo todo con mucha discreción. Se lo comenté a mi Superior Provincial, es el jefe de España en mi Congregación, le pareció bien. Después se le comunicó al Obispo, a Don Carlos Osoro, y dijo que adelante. A partir de ahí todo se hizo de manera muy discreta por parte de la productora.

Antes del sacerdocio estuve enamorado, pero nada serio

C. ¿Cómo definiría esa experiencia?

P. D. Muy positiva y enriquecedora. Lo veía mucha gente, fue un momento muy bonito, el formato es muy blanco, como te digo, todo muy agradable, dentro de la televisión y fuera por parte de la gente.

C. ¿Cuéntenos cómo es su día a día?

P. D. Depende donde viva, en septiembre cambio de parroquia, en la última también estaba en los colegios haciendo celebración de la Eucaristía, charlas y formación. He sido Vicario parroquial y el próximo septiembre, como le he dicho, cambio y seré párroco en la Parroquia de San Gerardo en el madrileño barrio de Aluche. Hay una oración comunitaria, somos 16, y lo celebramos en mi casa, lo hacemos antes de la comida. En la parroquia hay de todas las edades, desde niños hasta mayores. Mi tarea es básicamente la pastoral infantil y juvenil.

C. ¿Cómo fue su experiencia como misionero en La India?

P. D. La experiencia es fuerte y dura, a la vez que enamoradiza, con ganas de volver. Teníamos que recoger a la gente de la calle, fregaba, cortaba el pelo, les daba de comer y también estaba en la enfermería. Por la tarde, teníamos encuentros con voluntarios. Fue un año muy enriquecedor.

C. Desde que es usted popular, ¿sus alumnos le ven de otra manera?

P. D. Como anécdota puedo contar que al día siguiente de aparecer en televisión, cuando llegué al colegio, los chicos que me conocían se quedaban bloqueados al saludarles y conseguí que eso despareciera.

C. España se aleja cada vez más de la Fe. ¿Se puede cambiar esa tendencia?

P. D. Tiene mucho que ver con la experiencia de la Iglesia. Yo constantemente estoy rodeado de jóvenes con Fe. Veo el futuro con esperanza y creo que la gente tendrá una Fe más profunda, otra cuestión es cómo se vive.

C. ¿Cómo pasa el verano un misionero?

P. D. En el caso, de manera muy normal. En julio en campamentos con niños y en agosto con mi familia en Granada.

C. ¿Antes de decidir su futuro como sacerdote estuvo enamorado?

P. D. Bueno, algo hubo, pero nada serio, yo era muy joven.

