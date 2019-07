28 jul 2019

Siendo estudiante de periodismo, tuve ocasión de colarme una noche en la redacción del programa de radio de José María García. A ese día le siguieron muchos, porque ver a García era un espectáculo, tanto delante, como detrás del micrófono. No me explico cómo alguien tan apasionado por su trabajo puede vivir apartado, desde hace tantos años, de su profesión…

José María García Porque tengo la misma pasión, pero la he sustituido por un equipo de fútbol sala que ha sido campeón del mundo con Movistar+. La verdad es que no tengo ninguna nostalgia del micrófono. Me retiré porque me equivoqué y cuando te equivocas tienes que pagar tus errores. Yo estaba feliz en la COPE, pero llevaba algunos años pensando que era necesario que la cadena buscase aliados porque estábamos en una guerra desigual en este país. PRISA tenía armamento sofisticado y estaba en una lucha con todos porque es el medio que más ayudas ha tenido. Yo era consejero de la COPE y dije que necesitábamos alguna combinación para hacernos más fuertes, pero no fue posible. Cuando iba a volver, llegó mi enfermedad y me vi, ya, tan relajado… He trabajado muy duro desde los 20, aunque con 59 años eres, todavía, un niño. De todos modos, les he dado tantos problemas a mis hijos desde su más tierna juventud con protección, amenazas… que cuando pienso en volver, me dura poco la tentación. Lo que me gustaría ahora es ayudar porque estamos en un momento grave, delicado, patético.

C. ¿Se refiere al periodismo?

J.M.G. El periodismo ha desaparecido. Hoy no hay periodistas, hay propagandistas. En una cosa tan elemental como el fútbol, que un tío salga con una bufanda y que diga que es de un equipo y que ejerza… Lo peor es que ya no es solo en el deporte, también en la política. Ha desaparecido el periodismo de investigación. El periodismo está en una situación dramática, porque la práctica totalidad de medios de comunicación está en quiebra técnica, a excepción de Atresmedia y Mediaset, por una torpeza infinita de Zapatero, corroborada después por Rajoy: que TVE renunciara a la publicidad.

C. Pero para usted, ahora, es tiempo de recogida. Lo digo porque últimamente está que se sale. Le están concediendo muchos premios…

J.M.G. Todos son gratificantes. Es verdad que me han dado hace poco tres o cuatro: embajador de la sidra en Asturias, el Pedro Antonio de Alarcón en Guadix… son una maravilla. Además, tengo otra cosa y no es una definición machista, sino simplona y es que si yo fuese tía, sería la más puta de España, porque no sé decir "no" y soy capaz de estar un día en Noreña (Asturias), recibiendo un premio y al siguiente día, en Guadix (Granada). Todos los premios son bien recibidos, pero que le den un premio a un tío que lleva 18 años retirado…

C. Ha dicho muchas veces que es católico practicante, pero muy pecador… ¿Sigue igual?

J.M.G. Los años no perdonan, pero hay que definir muy bien lo que es pecar.

"La solidaridad tiene que ser un mandamiento de obligado cumplimiento"

C. Dígamelo usted, que es el experto…

J.M.G. Digo que soy pecador porque todo el mundo dice que ‘eso’ es pecado.

C. ¿‘Eso’?

J.M.G. El sexto, pero creo que hay pecados peores, porque ser buena persona, ayudar a los demás, tener la conciencia tranquila, no es ser pecador. Me encanta que la gente sea leal. A la fidelidad no le doy tanta importancia. Soy católico, pero he dejado de preguntarme muchas cosas, porque si lo hago, llega la duda.

C. ¿Cuáles son esas preguntas?

J.M.G. Por ejemplo, por qué Dios permite que haya gente a la que le sobra todo y gente que no tiene qué comer y muere de necesidad. En un tsunami, mueren las personas más humildes porque son las que tienen las peores casas. Esto me hace cuestionarme dónde está Dios, pero eso es muy primitivo, porque Dios no puede estar en todo, así que, al final, es una amalgama de confusionismo que te conduce a la duda.

C. Ser tan religioso le ha llevado a ser un hombre muy solidario…

J.M.G. La solidaridad tiene que ser un mandamiento de obligado cumplimiento.

C. Tiene una gran amistad con el Padre Ángel y la tuvo con el Padre Garralda. Con ellos ha colaborado en infinidad de proyectos…

J.M.G. Aquella primera iniciativa que tuvo el Padre Garralda, hace mucho tiempo, de alquilar pisos para que vivieran los hijos de las presas, me pareció una maravilla. He estado muchas veces en la cárcel de visita y lo que más me ha noqueado ha sido ver a los niños de las presas en las cárceles. La última vez que estuve con el Padre Garralda fue en una residencia que hizo en las tablas para drogadictos en fase terminal, gente destruida, muerta en vida, que no tiene a nadie. El Padre Ángel es mi amigo y tengo muchísimas anécdotas. Por ejemplo, un día vamos a una boda a Oviedo y cuando vamos a comer, veo que lo hace como un descosido y digo: "¡cura, con lo delgado que está!, ¿qué hace?". ¡Llevaba cuatro días sin comer, de viaje en viaje! El Padre Ángel es un santo. Mucha gente se mete con él porque sale con todos los famosos pero es que es ahí donde encuentra la ayuda. Está haciendo una obra que dignifica la sociedad. No sé si existe la santidad, pero yo conozco a dos Santos: al Padre Garralda y al Padre Ángel, que va por delante de la iglesia.

C. No hay que irse lejos para ejercitar la solidaridad, ni dejarla para las grandes causas…

J.M.G. Totalmente de acuerdo. La solidaridad más importante se practica con el vecino. A mí lo que más tristeza me da en el mundo es ver comer a alguien solo.

C. Antes nos hablaba de ese cáncer linfático que tuvo, con un pronóstico del 50% de posibilidad de cura. Afortunadamente, la balanza se inclinó bien. Le veo estupendo, ¿cómo se siente?

J.M.G. Muy bien, pasó hace 14 años. Llegué de un viaje, con una pequeña inflamación, fui al dentista y vi que ponía mala cara. El Dr. Guillén me habló del doctor Julio Acero, que me operó a las 48 horas. Recuerdo con una dureza tremenda las sesiones de quimio. Mi familia se volcó. No podía ir desde mi cama hasta el baño, pero empecé con tesón y hoy estoy haciendo 12 km diarios.

C. Y, ¿qué le pide ahora a la vida? Lo primero que ha hecho, al vernos, ha sido enseñarme la foto de su nieta.

J.M.G. Es que me ha cambiado y estoy feliz porque eso es lo importante: la familia. Que conste que es mérito de mi mujer. El otro día le estaba dando un yogur a mi nieta y llegó mi hijo Pepe y me dijo: "Jefe, en mi vida me has dado uno". Y es cierto. Me pasaba el día fuera, tenía siete maletas en siete sitios diferentes. Tengo un récord: en un mismo día, he montado en avión, coche, helicóptero, moto y burro en una Vuelta Ciclista a España. A mis hijos los ha criado mi mujer y lo que me hace feliz es ver que son buenos tíos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?

