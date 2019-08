11 ago 2019

Lara Álvarez siempre se ha caracterizado por ser una persona especialmente aventurera, algo que, una vez más, ha vuelto a demostrar. La presentadora ha emprendido un viaje que, como ella misma ha dicho a través de las redes sociales, "no olvidaré en la vida".

La presentadora de 'Supervivientes' ha elegido como destino Vietnam para después poner rumbo a Camboya. Lo especial es que ha elegido realizar esta aventura en solitario, acompañada tan solo por una guía a la que ya considera su amiga, llamada Bell.

"Bell y yo llevamos horas hablando sobre infinitos temas. Me cuenta historias tremendas sobre cómo el pueblo vietnamita (inclusive su familia) sufrió verdaderas calamidades hace años. Y a pesar de que las cosas han cambiado a mejor - “aun queda mucha evolución por delante” me asegura", afirma en sus redes Lara.

La presentadora está haciendo partícipe a sus seguidores de la aventura: "Llego tan llena de emociones al hotel que noto el pulso disparado. ¿Dormiré? Seguramente me cueste. Me siento tan viva y tan agradecida por la experiencia que estoy viviendo... Viajar es un privilegio, soy consciente y por eso compartirlo con vosotros y leer vuestros mensajes en los que me decís que de alguna forma os sentís aquí (ese es mi deseo) me hace aún más feliz", ha escrito.

