12 ago 2019 sara corral

Compartir en google plus

El presentador Jorge Fernández se ha visto últimamente en el punto de mira por las constantes críticas sobre su repentina y notable pérdida de peso. Es por ello que ha querido contar y aclarar el motivo de este suceso, y lo ha hecho a través de su cuenta personal de Instragram.

"Hoy quiero subir esta foto con un único objetivo: Es una foto de esta misma mañana después de realizar un mini entrenamiento( ya que por una lesión de codo no puedo entrenar bien)", comenzaba diciendo el presentador mientras seguía escribiendo: "Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real ".

"De todas maneras, quería “ dejaros tranquilos” a los que os preocupáis tanto por mi delgadez, con esta foto de hoy mismo", decía Jorge que sentenciaba diciendo: "Y en ello estamos...en la lucha por la salud que sin duda es lo más importante"

Sin dudarlo ni un instante, amigos y compañeros han escrito en la instantánea para mandarle su apoyo y comprensión. Aida Nizar o Miguel Ángel Muñoz han sido algunos de los más volcados con el presentador.

Ánimo Jorge, estás estupendo.

Más sobre Jorge Fernández...

- El sorprendente cambio físico de Jorge Fernández

- El desafortunado comentario de Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte'

- Las claves del estilismo de Jorge Fernández y otros presentadores de Antena 3