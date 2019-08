12 ago 2019

Compartir en google plus

Ha sido, sin duda, la noticia más impactante del fin de semana. Ayer, Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaban que se separaban de mutuo acuerdo y para poder dedicarse a sus respectivas carreras y a cuidarse de sí mismos. Curiosamente, no tardaban en salir a la luz unas fotos de ella besándose con la bloguera Kaitlynn Carter y la sombra de la infidelidad comenzaba a sobrevolar sobre su cabeza.

No han pasado ni 24 horas y Miley ha decidido hablar. Otra cosa es que el mensaje que ha colgado en Instagram, junto a una foto con las montañas detrás y un top, sea algo místico y misterioso. "No luches contra la evolución, porque nunca ganarás. Al igual que la montaña en la que estoy parado, que una vez estuvo bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable", comienza la cantante.

"Los Dolomitas no se crearon durante la noche, fue durante millones de años que se formó esta magnífica belleza. Mi padre siempre me dijo: 'La naturaleza nunca se apresura, pero siempre llega a tiempo'... Llena mi corazón de paz y esperanza SABER que eso es cierto. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso y estoy comprometido a hacer lo mismo con el mío...", zanja Cyrus.

Miley debe estar tratando de darnos algún tipo de mensaje, pero no sabemos descifrarlo. Salvo esa parte final en la que, claramente, pide que se la respete y se la deje vivir en paz. Incluso, si se ha dado cuenta que, en vez de que Liam, ha tomado la determinación de estar con una mujer.

Más noticias sobre Miley Cyrus...

- El 'belfie' en ropa interior con el que Miley Cyrus incendia la red

- Miley Cyrus se niega a ser madre

- Miley Cyrus confiesa que dejó atrás a Hannah Montana "con mucha droga"