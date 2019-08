13 ago 2019

Sucedió en la década de los 80, pero hasta ahora, en plena ola de denuncias por prácticas inadecuadas, relacionadas con el abuso de poder masculino en el ámbito del trabajo, es cuando se han atrevido a hablar. La agencia Associated Press recoge el testimonio de nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina-, que aseguran que fueron acosadas sexualmente por Plácido Domingo.

En la información solo se identifica a una de las presuntas víctimas, la 'mezzo-soprano' Patricia Wulf, que estaría entre esas mujeres que se han atrevido a hablar ahora, tres décadas después de que acontecieran los hechos que les habría causado un trauma que hoy relatan para intentar que más mujeres en su situación alcen la voz.

"Que alguien te esté agarrando la mano durante toda la comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla. Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote", asegura una de las mujeres que ha prestado testimonio y que pone en el disparadero por este asunto tan desagradable a una de las grandes voces de nuestro país.

Algunas sostienen que este llegó a hacerles proposiciones indecentes y testigos de las escenas, como trabajadores de diferentes ámbitos dentro del mundo de la escena dicen haber presenciado el "comportamiento sexual inapropiado de Domingo" y que "perseguía a las mujeres jóvenes".

Una de las mujeres que habla reconoce haber llegado a mantener relaciones sexuales con él y que en una de las ocasiones le dejó 10 dólares al terminar, explicándole: "No quiero que te sientas como una prostituta, pero tampoco quiero que tengas que pagar por aparcar".

Él, se defiende

Plácido ha contestado a AP. "Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, imprecisas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar a alguien o hacerles sentir incómodos, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones", comienza.

"Creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada", se defiende Domingo, que añade: "Reconozco que los baremos por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años y me ceñiré al más alto estándar".

