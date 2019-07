5 jul 2019 mujerhoy

Aplicaciones como Tinder han tenido que bloquear el envío de imágenes básicamente porque el envío de fotos de penes en la aplicación era masivo. Las muchas protestas de sus usuarios hizo que esta app para ligar comenzara la censura. Pero aún son muchas las vías por las que puede llegarte una foto de un pene. Desde un ligue nocturno que quiere darte los buenos días por Whastapp con una foto de su miembro porque le parece "divertido", hasta una ventana emergente que salta en tu ordenador cuando menos te lo esperas. Sea como sea, y aunque hayamos normalizado un poco esta situación, lo lógico es que la foto en cuestión te eche para atrás.

Y es que la privacidad parece que comenzó a tener una muerte lenta con la llegada de internet y la situación llegó a la agonía con las muchas y diversas formas de ligar por app o redes sociales. Las relaciones tienen a desdibujar sus límites cuando el lugar de desarrollo de las mismas es puramente digital. Las conversaciones tornan íntimas en poco tiempo y las confianzas que se generan dan pie a los envíos de fotos subidas de tono. En ocasiones, desadas, pero en otras muchas no. La sorpresa llega sobre todo cuando la intimidad es mínima, y tras un "Hola, me llamo x" aparece una foto de su pene. ¿Considerarán este acto como algo sexy, gracioso, llamativo? Si bien habrá perfiles que precisamente busquen eso, en la gran mayoría de ocasiones, el receptor del mensaje se sorprende, se escandaliza o se asquea. Un bloqueo soluciona el problema, pero sólo es cuestión de tiempo que la situación vuelva a repetirse.

Y es que, por mucho que puedad dar juego una conversación erótica, hay que saber el terreno en el que estamos jugando para enviar fotos de penes. En el mejor de los casos, la persona al otro lado de la pantalla puede verlo como un abuso de confianza. En el peor, como una aberración y un insulto para la vista.

Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, el envío de la foto del pene se hace porque excita al hombre en cuestión. Busquen o no una respuesta por parte del remitente, ellos han satisfecho, al menos en parte, su deseo sexual.

Y no es que a las mujeres no nos guste lanzarnos a un universo de erotismo en el que entren en juego material audiovisual, pero en la mayoría de ocasiones necesitamos una cierta complicidad, cierta confianza que dé pie al intercambio de fotos subidas de tono. Quizás no tengamos tan despierto el sentido sexual como para activarlo con una mera foto de un pene, sobre todo si no existen unos preliminares que calienten la situación. Para nosotras, las experiencias sensoriales son muy importantes: gestos, palabras, comunicación... crean un contexto en el que todo es posible y todo se recibe de otra forma. Si a la primera de cambio te llega la foto de un bulto bajo unos slips, muy probablemente la magia se pierda.

Cuando hay confianza y existe consentimiento, todo está permitido, y las fotos o los vídeos porno pueden añadir un extra a tus relaciones. ¿Por qué no probarlo?

Qué hacer si recibes fotos de penes

De alguna forma, el hombre que envía una foto de su pene se siente empoderado y cree que te va a impresionar y captar tu atención. Y sí, la ha captado, pero no como él quería, sino todo lo contrario. Las respuestas pueden modularse en intensidad según como te sientas. Si no te ha ofendido demasiado, puedes explicarle de manera correcta, pero firme, que no te gusta ese tipo de imágenes o que no estáis en el momento de compartirlas.

Otra opción es no darle ningún tipo de importancia o ningunear las fotos. ¿De qué sirve hacer un mundo cuando no vas tolerar este tipo de comportamiento? Si no entra en razón, y no está en tu misma dirección, ignorar siempre es una buena respuesta.

Si continúa con el envío de las fotos de su pene, bloquear es lo mejor. Y si se convirtiera en algo más y llegara al acoso, lo más sensato sería denunciarle.

Silvia Sanz, psicóloga y sexóloga, nos da un consejo para aquellas personas que se sientan en la tentativa de mandar la foto de su pene: "Que se pregunten primero si se la han solicitado explícitamente. Si la respuesta es no, que pregunten siempre antes de enviarla. Si la respuesta de la persona al otro lado de la pantalla es no, entonces no lo hagas. De otra forma estarías incurriendo en una total y grave falta de respecto y de abuso de la intimidad.