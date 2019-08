14 ago 2019

No todo vale. Y, muchas veces, los famosos tienen que hacer frente a críticas feroces por el simple hecho de que caigan mejor o peor. María Patiño ha vuelto a experimentarlo -puedes verlo aquí-. La colaboradora de Telecinco colgaba una imagen de sus vacaciones en el mar. Nada que no hayan hecho muchos otros.

Los usuarios de Instagram comenzaban a atacarla sin piedad, haciendo alusión a la cantidad de retoques estéticos que se ha hecho -y que, por cierto, nunca ha negado haberse hecho-. Hasta el punto que, incluso alguno de los comentarios salía en defensa de María: "Madre mía nunca me había parado a leer los comentarios que pone la gente y estoy alucinada al ver la cantidad de RETOQUES que se tiene que hacer la gente en su interior. Cuánta mala baba y cuanta envidia y autoestima perjudicada".

Patiño ha decidido no callar. Esta vez no. Y ha dado réplica a esas palabras llenas de odio hacia ella que ha tenido que soportar. "No tengo nada que envidiar, pero si el dinero y las operaciones hiciesen milagros, solo serían bellas las ricas y no es así", era la respuesta contundente para tratar de frenar esa oleada de críticas. "Pero es mejor pensarlo para así uno refugiarse en no haberlo podido conseguir", añadía.

La gente le echaba en cara que respondiera de esa manera y, algunos, la tachaban de soberbia por estas contestaciones. Patiño continuaba rebatiendo: "Yo doy mi opinión, sin más. Si no te gusta, no me sigas". Una buena manera de zanjar un debate estéril. Ya hemos visto en el caso de otros rostros conocidos que los 'haters' no atienden a razones.

