14 ago 2019 Kamila Barca

La hija de Kiko Matamoros se ha convertido en una de las mujeres más seguidas de España. Laura Matamoros, de profesión influencer, tiene planes más grandes para su futuro. Sin embargo, no sólo no confía en que lleguen, sino que se aleja cada vez más de ellos.

Estrenándose en 'Ven a cenar conmigo' –porque la hija de Matamoros no pierde una oportunidad- dice que el mundo influencer es muy duro pero no piensa hacer de momento otra cosa. Es tan duro que se va de viaje con su novio Daniel Illescas, también influencer, y no está presente en los momentos más decisivos de la vida de su padre.

"Ser influencer es ser fantástica. Puedes enseñarle a la gente cómo es tu vida, como peinarte o como maquillarte. No sé posar. No sé cuál es mi lado bueno ni cuál es mi lado súper mejor. Pero yo me considero una profesional porque me han enseñado a ser profesional en la vida", explica Laura Matamoros que parece no tener muy claro en qué consiste su trabajo. ¿Está donde está por ser quién es? La verdad es que ha triunfado y eso no se lo quita nadie.

Reproducir Video: Laura Matamoros muestra los primeros pasos de su hijo Matías

Pero entre tanto, confiesa que le gustaría hacer algo más aparte de su día a día como mujer trendy. "Me gustaría ser presentadora o copresentadora pero me han visto ya mucho. Nadie cuenta conmigo para presentadora", explica. ¿Estará esperando a que la llamen de algún sitio? Lo cierto es que ella misma decidió abandonar la televisión para dedicarse a su familia, su amor y su Instagram. También abandonó su canal de MTMAD y de colaboradora en 'MYHYV' no la volveremos a ver. Entonces, ¿quieres estar (o no) en televisión?

Más noticias sobre Laura Matamoros

- Laura Matamoros se despide de uno de sus trabajos

- Laura Matamoros, criticada por este motivo en su último viaje

- Kiko Matamoros se sincera sobre la relación con sus hijos