10 ago 2019

Desde que comenzara su relación con Daniel Illescas, Laura Matamoros no ha parado de viajar por el mundo y descubrir los lugares más exóticos. Ahora la pareja ha viajado hasta Argentina, donde la 'influencer' ha hecho una reflexión que ha sido muy criticada por sus seguidores.

Parece que, a pesar de haber tenido que emprender el viaje en un delicado momento -mientras su padre era operado de varios tumores-, Laura Matamoros está disfrutando al máximo de su destino. Aunque, como ha afirmado ella misma, le entristece ver cómo está cambiando el paisaje argentino debido al cambio climático.

"De verdad, estoy disfrutando cada segundo en este país. Estoy viendo lo que es la naturaleza en pleno estado y me da una rabia tremenda, que nos la carguemos... No hay consciencia de que esto que ven mis ojos, desaparecerá por nuestra culpa", ha escrito la hija de Kiko Matamoros.

Parece que a muchos de sus seguidores no les ha gustado su reflexión, no porque no sea correcta, sino porque ven en ella una doble moral. "La segunda industria más contaminante es la textil, y no veo que hagas nada por promover el consumo de ropa sostenible", le ha escrito uno.

"Cierto es que lo estamos destruyendo todo, hay que reducir la huella de contaminación que cada uno deja en el planeta, y viajando de aquí para allá en avión sin parar como hacéis es una tremenda huella", ha escrito otro. Por el momento, ajena a la polémica, Laura ha seguido disfrutando del idílico viaje por Argentina haciendo oídos sordos a las críticas.

