11 ago 2019

Desde que anunciase que le han sido detectados varios tumores, Kiko Matamoros se ha mantenido siempre en calma, aceptando el largo camino que tiene que recorrer para recuperarse, comenzando por la operación a la que se sometió hace algunos días.

Ahora, algo más recuperado, el colaborador de 'Sálvame' ha hablado por primera vez tras ser intervenido en 'Viva la vida', el programa presentado por Sandra Barneda. Kiko se ha mostrado muy optimista, al igual que los médicos que le operaron. "Los médicos vieron unos coágulos que estaban adheridos a la zona tumoral, pero que tampoco revertían ninguna gravedad a la intervención. Lo importante era el grado de penetración que pudieran haber tenido en la vejiga. Por suerte no habían atravesado la primera capa", ha confesado.

"Si hay que tratarse y darse unas sesiones de quimioterapia pues se hace con optimismo", ha añadido durante la llamada al programa de Telecinco.

También tuvo ocasión de hablar con su exmujer, Makoke, que en ese momento se encontraba en el plató y que se había puesto en contacto con él antes de que pasara por quirófano para desearle que todo le fuera bien. "Me gusta escucharle tan positivo, que no suele serlo, me gusta, sabe que me tiene para que lo que necesite", ha afirmado ella. Parece que la tensión acumulada entre ellos desde su separación ha ido desapareciendo y la paz vuelve a reinar en la familia.

