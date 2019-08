15 ago 2019 Kamila Barca

Omar Montes sigue en su línea despistando a todos con sus historias. Según Chabelita Pantoja, Omar Montes "con sus pajaritos se inventa cualquier cosa" y eso parece ser lo que está pasando con la supuesta novia. Él la llama amiga pero ella vuelve a insistir en que, desde hace mucho tiempo, tienen algo.

"Llevamos medio año viéndonos y me acaban de decir que soy una más, que tiene muchas otras y eso no me ha gustado nada, así que cuando hable con él, lo tendremos que solucionar. Ha habido celos, ha habido tonterías como si fuésemos pareja, pero no. Yo tengo que hablar con él sobre lo que ha dicho porque no me ha gustado nada, y no quiero que me vea como a otras. Dice que tiene muchas amiguitas como yo, cuando yo sé que eso no es verdad. Esta mañana hemos tenido una conversación bastante seria. Hablo con él todos los días, y ya se lo he dicho, que hablaremos en persona. Ya le he enviado un mensaje", confiesa Nuria, la chica del videoclip de Omar Montes de la que todo el mundo habla.

Resulta que les vieron juntos en la fiesta de 'Supervivientes' pero él insiste en que son amigos. "No, le he soltado un comentario –responde a la pregunta de si le ha reprochado que hablase de Isa y no hablase nada de ella- Pero paso porque sé cómo es la tele y yo sé que no siente nada por Isa", zanja resoplando y sobrepasada por la situación. Y es que cómo se explica que Omar Montes lleve 6 meses viéndose con esta chica y esté hablando de llamadas a Isa Pantoja o de cómo va a reconquistarla. Nada tiene sentido.

Más noticias sobre Omar Montes

- La bailarina con la que Omar Montes olvida a Chabelita Pantoja

- El escándalo de Omar Montes meando en público

- Kiko Rivera y su última puñalada a su hermana, Chabelita