16 ago 2019

Si de algo puede presumir ‘Corazón’ es de su implicación solidaria. Desde hace años, Ana García Lozano lidera una sección que ha dado voz a casi un centenar de rostros populares que, al igual que Banderas, sienten la necesidad de devolver a la sociedad lo que esta les ha dado.

No es fácil, creánme, y más en una época en la que el papel no atraviesa su mejor momento. Pero el grupo Vocento siente esa responsabilidad social de la que otros solo se acuerdan cuando llegan citas como Starlite, en cuya décima gala solidaria, celebrada el pasado domingo en Marbella, fueron dos accionistas del grupo los que tuvieron los bolsillos más generosos de la velada. Mención especial merece también Ford, que no solo lleva diez años apoyando el proyecto de Banderas, sino que destina más de 100.000 euros a varias ONG que participan anualmente en su rally solidario en el circuito del Jarama.

Por eso me resulta curioso ver rostros que posan en el ‘photocall’ y hablan de su faceta solidaria, cuando ni siquiera pagan su ticket de la cena por una causa como esta, y sus bolsillos se lo permiten. Nos cuesta dar y, si algo he aprendido, es que los que más lo hacen, no lo publicitan. Se sorprenderían con la cantidad de ricos que donan en silencio y otros tantos que donan su tiempo, sus crónicas periodísticas, su arte o su voz de forma altruista. Todo suma. En el fondo es una cuestión de educación. Por eso, me da pena ver como alguna gente solo va para salir en la foto, lucir palmito e incluso no se paga ni el viaje.

