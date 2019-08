17 ago 2019 Kamila Barca

Después de ver lo espectacular que está Bibiana Fernández en bikini con y sin Photoshop, la actriz ha decidido contestarle a los que le critican por su extrema delgadez y por las fotos que sube a su perfil de Instagram. Obviando las intenciones de los 'haters', Bibi le contestó como hacen todas las influencers: con más fotos.

"Salió en prensa, se hizo eco algún programa, que me critican porque estoy delgada, perdón no está bien que yo lo diga, pero estoy hecha un cañón", escribía Bibiana Fernández junto a un collage de sus fotos favoritas del verano. Cierto es que hace unas semanas, con sus primeras imágenes en bikini, saltaron las alarmas de que a sus 65 años Bibiana estuviese tan tan delgada.

"Ay Bibi, ¿qué te has hecho? Con lo hermosa que estabas antes. Las arrugas forman parte de la vida. Y eras igual de guapa que antes. Estás demasiado delgada", le escribían con excesiva confianza sus followers en los comentarios. Muchos de sus seguidores, que no se categorizan especialmente por ser 'haters', le insistían en que se quisiese más, que no se dejase llevar por las apariencias y que estaba estupenda. De hecho, le reñían porque ante lo espectacular que luce con su edad, Bibi abuse muchas veces (y demasiado) de usar Photoshop.

Pero esto es algo que a la actriz no le importa. Si las maderas del fondo de la foto se distorsionan por hacerse la cintura más pequeña es algo que le da igual mientras su cintura se vea más estrecha. Y es lo que llama la atención: a las críticas por su delgadez (que más bien es preocupación) contesta pero a que abuse del Photoshop aun luciendo maravillosa hace caso omiso.

