17 ago 2019 Kamila Barca

Aurah Ruiz si no es con un topless o un desnudo integral en Instagram, siempre consigue captar la atención de todos sus seguidores y de los de todo MTMAD. No es para menos, porque la atrevida ex concursante de 'GH VIP' sabe qué temas son los que suben la temperatura en verano. Y esta vez ha sido: el sexo.

Esta vez ha sido muy directa: "Vamos a hablar de sexo, ¿qué os parece?", decía en la introducción de su último vídeo en MTMAD. Resulta que era el cumpleaños de uno de sus amigos, Andoni, que le había ido a defender dos veces al plató del concurso donde Aurah vivió sus experiencias más express del amor y recuperó parte de peso y salud que fuera es difícil mantener.

"Vamos a hacer preguntas al aire, y quien conteste, contesta", decía nada más empezar sin esperarse que la primera pregunta iba dirigida especialmente a ella: "¿Aurah a qué edad perdiste la virginidad?". Y abría, cómo no, los ojos como platos: "Eres un cabrón. Espérate que no me acuerdo –le decía a sus amigos intentando crear el storytelling perfecto en su cabeza- A los 14 en verdad no, fue a los 15".

"Yo a esa edad jugaba con las muñecas", le dice su amiga que sostiene la cámara en ese momento. y de ahí se desató todo el ambiente aclarando que estaban en un restaurante "hablando de guarradas" como dice Aurah a todo volumen. En lo relativo al sexo Aurah ha sido muy clara: nada de amor, arriba y abajo depende de la persona, ha practicado sexo viendo porno y le gusta el sado. Sí, has leído bien: "Me gusta el sado en pequeñas dosis y depende del momento. Quiero un Christian Gay en mi vida". Es normal que se preguntase: "¿Me van a censurar MTMAD?".

