22 jul 2019

Jesé Rodríguez está dispuesto a olvidar, de verdad y para siempre, a Aurah Ruiz. Bien es cierto que siempre tendrán que mantener el contacto por el bien de su hijo, Nyan, pero el futbolista ha dado carpetazo a esas idas y vueltas con la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y ahora disfruta al lado de la modelo Jamira Barm.

Lo sabemos porque, en los últimos días, ella ha colgado alguna que otra imagen en las redes sociales haciendo referencia al noviazgo. Y encontrando la respuesta del delantero, que esta vez parece ir en serio y no querer esconder su relación. Aunque, seguramente, ya sabía lo que iba a pasar con su ex...

Aurah ha estallado. No le debe de haber sentado nada bien que Jesé alardee de romance en las redes, porque, con un mensaje indirecto y subliminal, le ha mandado el enésimo recadito a través de su cuenta de Instagram, algo a lo que nos tiene acostumbrados y que le costó una amenaza de demanda por acoso por parte del deportista.

La canaria ha subido a su cuenta una imagen disfrutando de la playa en 'topless'. Hasta ahí todo normal, dado las fechas en las que estamos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención son esas palabras que acompañan a la instantánea. Eso y que lo haya puesto en francés... ¿Un guiño al equipo al que realmente pertenece Rodríguez, el Paris Saint Germain?

"Mi dieta consiste en no hablar mal de la gente sin conocerla. No ser falso, egocéntrico, y copiar. Vive y deja vivir. El veneno que algunas personas sueltan, solo envenena", se puede leer en ese texto en el que lanza un nuevo dardo a un Jesé que no sabemos si recogerá el guante y seguirá disfrutando de los compases iniciales de un amor que solo el tiempo dirá si se lleva el verano consigo.

