17 ago 2019 Kamila Barca

Aunque algunas fuentes cercanas hablen de un acercamiento por parte de Miley Cyrus y su rechazo al divorcio, lo cierto es que la pareja cada vez hace más pública su ruptura y el dolor que están pasando. Ambos se han pronunciado en sus redes sociales y las culpas de dicha ruptura no están ni siquiera claras.

Las fotos de Miley Cyrus besándose con la influencer Kaitlynn Carter no fueron más que un detonante para que nos enterásemos todo de la gravísima crisis que pasaba su matrimonio a menos de un año de casados. Ella fue la primera en compartir una serie de fotos en Instagram que hablaba de la inútil lucha contra la evolución y ahora ha publicado una canción que habla de drogas y de un adiós. ¿Es una indirecta para Liam Hemsworth?

'Slide away' ('Deslizarse') es el título del último tema de Miley Cyrus que ella misma ha compartido en Instagram. Da la casualidad que en sintonía con las fotos que ella subió en la montaña, una parte de la canción dice: "quiero mi casa en las colinas / no quiero el whisky y las pastillas".

Por si fuera poco todo a lo que hace referencia, Miley inicia la canción con una estrofa que delata un final muy claro y natural de una historia de amor: "Hace no mucho esto era el paraíso / Hace no mucho yo estaba paralizada / Creo que echaré de menos las luces de la bahía / Pero ha llegado la hora de marcharse". Pero lejos de ser el paraíso ahora, la canción acaba con una declaración muy dura y aplicable a los amores pasionales y locos de adolescentes que han dejado de serlo: "Ya no tenemos 17 / Ya no soy la que era / Tú mismo dijiste que todo cambia / Tenías razón, ahora somos adultos".

