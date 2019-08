18 ago 2019 Kamila Barca

La censura en Instagram se está extrapolando a la calle y a la gente parece que le encanta. Haya sido una broma de los 'haters' o no, a Paco León le han borrado la misma foto desnudo dos veces y no enseñaba absolutamente nada escandaloso. De hecho, la segunda foto estaba censurada por él mismo con unos carteles que ponían "censored" con la tipografía de su famosa serie 'Arde Madrid'.

El actor ha estallado en la red social donde ha vuelto a subir una tercera foto pero esta vez cortada totalmente. Sólo puede apreciarse en la foto que permite Instagram su torso, mientras vagan fotos de pornografía real por toda la red social. Pero ha conseguido algo muy importante: el apoyo de sus seguidores contra la censura también en Twitter y de los medios de comunicación.

"Qué triste me pone que hoy se censure esto. "La castración de los deseos, del amor, de la alegría... eso es indecente" Ava G.", escribía el actor, director o guionista junto a la foto que había censurado Instagram:

Qué triste me pone que hoy se censure esto. “La castración de los deseos, del amor, de la alegría .... eso es indecente” Ava G. en @ArdeMadridpic.twitter.com/NnXZfUIBkL — paco leon (@pacoleonbarrios) August 16, 2019

Pero lo peor de todo que, reivindicando la privación de libertad que la red social le imponía subió la misma foto censurándose a sí mismo y volvieron a eliminársela de su perfil. Entonces Paco León explotaba y terminaba compartiéndola también en Twitter muy indignado: "Ahora me han vuelto a censurar esta foto censurada. No entiendo cúal es la norma. ¿Cuáles son los límites? Hay que rebelarse contra la censura indiscriminada".

Ahora me han vuelto a censurar esta foto censurada. No entiendo cúal es la norma. ¿Cuáles son los límites? Hay que rebelarse contra la censura indiscriminada. #freeinstagrampic.twitter.com/kfBVfFwqFN — paco leon (@pacoleonbarrios) August 17, 2019

Eso sí, algo a lo que tiene que dar gracias es que, la última foto que ha subido de estas que es la primera que has visto en este artículo no tiene censurado los pezones. Otra de las guerras abiertas contra Instagram por querer los pezones de los hombres pero no de las mujeres. ¿Dónde están los límites?

