19 ago 2019 Kamila Barca

Chelo García Cortés, colaboradora de 'Sálvame' y gran concursante de 'Supervivientes 2019' ha sufrido su peor revés después de los duros momentos de la isla de Honduras. La colaboradora sufrió un accidente cayéndose a la entrada de 'Sálvame' y se hizo una herida en la pierna que va a tener que ser intervenida.

De momento no quiere ni indagar en los detalles, pero cuanto antes se realice la operación mejor. Chelo dice estar "fastidiada porque se ha complicado el tema de la herida y le tienen que operar la semana que viene". Explica detalladamente a los colaboradores de 'Socialité': "Se ha complicado la herida, la zona superior del tobillo que es donde se produjo más desgarro, y donde se ha necrosado. Hay que limpiar eso, hacer un injerto. Me tienen un poco amargada".

Chelo intenta ver el lado bueno pero no puede quitarle gravedad al asunto: "Podría haber sido peor, que se hubiera roto algún hueso o algo. No me he roto nada. Lo que pasa es que este tipo de operaciones de injertos y cosas de estas pues, la verdad, es que no me gustan nada. Pero bueno, tengo que hacerla y la voy a hacer para evitar que esa necrosis que se ha originado siga hacia arriba. Era previsible que pasara porque es una zona donde yo he adelgazado tanto y la piel es muy finita. Por eso intervienen para evitar males mayores".

De momento la operación estaba prevista para el viernes pero Chelo explica: "No depende de mí. Depende del cirujano que me va a intervenir. Cuanto antes se haga, antes se quita esa zona con necrosis. Es una zona además que todo el resto de la herida no duele, pero esa zona sí duele. Cuanto antes lo hagamos mejor, sobre todo para mí que soy la que tiene la herida".

