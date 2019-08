19 ago 2019 sara corral

Tras finalizar 'Supervivientes 2019', la periodista Lara Álvarez está viviendo un verano de ensueño lleno de viajes, aprendizajes y descubrimientos. Es por ello, que en más de una ocasión ya ha declarado a sus fans que se está tratando de uno de los viajes más importantes de su vida y así ha querido despedirse él.

"Suena el despertador y aún no me puedo creer que sea mi último día. Me tapo la cabeza con las sábanas y suspiro, intentando que la aflicción que siento se vaya. Quedan horas por delante y quiero aprovecharlas. “Lección y reflexión” ese es el título perfecto para mi día", comenzaba a escribir la periodista, a lo que continuaba: "El agradecimiento me invade y no sé cómo devolverle a la vida lo que me ha regalado en este viaje. Me comprometo a encontrar la manera".

Y es que tras su paso por Marrakech, Lara ha viajado a Vietnam donde está descubriéndose a sí misma, además de dejar fascinados a todos sus amigos que no han dudado en comentar en esta preciosa publicación. Sofía Cristo, Bibiana Fernández, Beatriz Luengo o Mar Montoro, eran algunas de las caras conocidas que se quedaban fascinadas por las palabras de amor e ilusión de Lara.

Parece que este viaje está siendo mucho más importante de lo que Lara podría haber imaginado, lo que está claro, es que va a volver con las pilas totalmente recargadas para el nuevo reto laboral que tiene por delante. Esperamos ansiosos tu debut Lara, disfruta del verano.

