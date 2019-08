20 ago 2019 sara corral

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, está viviendo un verano de ensueño. Y es que la joven, que ya ha acabado la carrera y está centrada en sus futuros planes profesionales, ha encontrado el amor, y lo está viviendo más intensamente que nunca. Junto a su novio, Iván Martín, la influencer ha disfrutado ya de varias semanas de relax y sol, sin embargo, estas semanas en las costas gaditanas están siendo mucho más especiales.

La pareja está disfrutando del verano más especial. pinit instagram

La pareja comenzó su relación en Semana Santa, y desde ese momento se han vuelto inseparables. Los jóvenes han presumido de amor por las playas de Zahara de los Atunes, lugar de procedencia de la madre de Anna, la humorista Paz Padilla.

Como es habitual, la joven comparte sus días con todos sus seguidores, quienes se han vuelto unos incondicionales enamorados de esta nueva relación que tanto amor desprende. Es por ello que la joven ha dedicado parte de la tarde a contestar todas las preguntas que estos tenían para ella, y por sorpresa todas eran acerca del joven surfista.

Y es que todas las alarmas saltaron con un comentario bastante especial de Anna: "De pequeña vine a una boda en este hotel y me enamoré perdidamente. Desde entonces siempre he dicho que me casaría aquí... quién sabe". ¿Tendrá pensando Anna casarse?¿Están haciendo planes de futuro?

Anna e Iván han disfrutado de unas maravillosas vacaciones juntos en Cádiz. pinit instagram.

Sus increíbles días en las costas gaditanas se han terminado, sin embargo, ¿qué planes tendrán ahora?, porque lo que está claro es que la pareja seguirá disfrutando al máximo de los últimos días de verano antes de centrarse de lleno en sus nuevas metas laborales. Feliz verano pareja, disfrutad.

