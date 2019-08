20 ago 2019

No paró ni durante las sesiones de quimioterapia. Porque, a pesar del calvario que estaba atravesando, Shannen Doherty quiso continuar con su trabajo en esos momentos complicados para mantener la serenidad y la normalidad de sus rutinas. Así lo ha explicado en una entrevista con 'People', donde ha contado cómo fue ese calvario.

"Cuando estoy en el trabajo, me veo como si estuviera en un túnel. Estoy tratando de descubrir cómo aceptar quién soy ahora. Nunca voy a ser quien era. Algunos de los medicamentos que estoy tomando me quitan el colágeno, así que nunca tendré una cara sin arrugas. Soy crítica conmigo misma. Pero hay algunas cosas con las que no puedes luchar", se sincera en la publicación norteamericana.

"No pienso que esté curada. Lo veo como si tuviera la suerte de estar viva cada minuto, cada segundo del día. Lo curioso del cáncer es que, una vez que ya no estás en quimioterapia o radiación, la gente piensa que estás bien, que te recuperas. Pero de lo que no se dan cuenta es de que tu cuerpo ha pasado por algo tan increíblemente difícil que nunca se recupera por completo", continúa con esa especie de desahogo.

Shannen, afectada por el cáncer de mama, ya mostró en sus redes sociales los efectos de la quimioterapia, mostrando en directo cómo se rapaba ese pelo que estaba perdiendo por la agresividad de la quimioterapia. Ahora, parece que empieza a aceptar las consecuencias de una enfermedad que se le ha reproducido en varias ocasiones desde 2015, cuando se le diagnosticó por primera vez.

