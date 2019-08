20 ago 2019

No todo está permitido en Instagram. O, más bien, no está permitido enseñar de todo. Si no, que se lo pregunten a Paco León, que hace unos días veía como la red social retiraba una de sus imágenes desnudo por mostrar a sus seguidores sus partes nobles. Es más, recortaba la foto y volvía a subirla, y parece ser que el vello púbico tampoco está permitido.

"Perdonen que insista... Pero me han vuelto a censurar la foto ya censurada. ¿Cúal es la norma? Pensaba que el límite era genitales, culo y pezones femeninos. Por lo visto el vello púbico también está prohibido. Pero mi última foto no tenía nada de eso", comenzaba indignado.

"¿Será que si hay gente que la denuncia como inapropiada INSTAGRAM la puede retirar, aunque cumpla la norma? Si esto es así, me parece peligroso. Atenta contra la libertad de expresión y le da potestad a cualquiera para ejercer su supuesta superioridad moral y decidir sobre el contenido de mi cuenta", concluía el actor.

Ahora, la que corre peligro de que una de sus imágenes sea retirada de la red social es la mismísima Heidi Klum, que ha compartido una imagen, muy sensual, en la que deja entrever parte de sus pezones, una de las zonas del cuerpo humano femenino prohibidísimas en las reglas del juego de Instagram.

¿Será la siguiente en entrar en la lista de famosos afectados por esta norma? Por si acaso, quien quiera ver la foto, que aproveche ahora, no vaya a ser que sea considerada 'non grata' en los dominios de Instagram.

