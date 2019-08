20 ago 2019

Compartir en google plus

Parece que el príncipe Harry y Meghan Markle no pueden moverse de su casa sin que sean juzgados y criticados. No son pocas las voces que se han alzado contra ellos -sobre todo en el caso de ella- desde que se casaron, hace poco más de un año. Este verano, no iba a ser menos, y ya tienen su ración de palabras poco amables.

¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al pueblo británico le ha parecido excesivo el precio de sus vacaciones. O, más concretamente, del vuelo privado que habrían realizado para desplazarse hasta Niza. Estamos hablando de que el alquiler de ese medio de trasporte ascendería a unos 20.000 euros que no han sido aceptados de buen grado entre los ingleses.

Una polémica que ya les había salpicado hace poco, cuando utilizaron el mismo medio de transporte para tomarse unos días de relax en Ibiza. Y todo tiene una explicación: quienes van en su contra alegan que los duques de Sussex han predicado un discurso de compromiso con el medio ambiente que no casa con esta manera de actuar.

Acostumbrados a verse envueltos en este tipo de situaciones, no parece que vayan a dar réplica a quienes han emitido el enésimo ataque recibido desde aquella boda que emocionó a su pueblo porque casaban al díscolo hijo de Diana de Gales, pero que, ahora, se ha convertido en un blanco fácil, quizás por el carácter de su esposa.

Más noticias sobre Meghan Markle...

- Por qué es importante todo lo que hace Meghan Markle para normalizar su figura posparto

- Copiamos en las rebajas de Zara los vestidos de Meghan Markle y Kate Middleton en el polo

- ¡Ya hay fotos del bautizo de Archie (baby Sussex) y de los vestidos de Meghan Markle y Kate Middleton!