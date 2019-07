2 jul 2019

El sábado 6 de julio el Castillo de Windsor se volverá a vestir de gala, esta vez para acoger el esperado bautizo de Archie Harrison Mountbatten Windsor, el hijo de Meghan Markle y el Príncipe Harry. Conocido cariñosamente como 'baby Sussex', el pequeño recibirá el sacramento en el mismo lugar donde se celebró la boda de sus padres el 19 de junio de 2018, en la Capilla de San Jorge, la sala de oración privada de la Reina... pero, precisamente, sin la Reina Isabel II en la lista de invitados confirmados.

Al parecer, la versión oficial asegura que la Reina tendría otros compromisos ya cerrados para el día del bautizo del pequeño Archie, aunque los medios británicos apuntan que no hay otro acto programado en la agenda de Palacio, pero que la fecha de la celebración coincidiría con los días de descando de Isabel II en su retiro de Balmoral. Sea por lo que fuere, parece que la monarca no estará entre los 25 invitados que acompañarán a Meghan Markle y el Príncipe Harry en el primer acto social de su hijo, como tampoco estuvo cuando el año pasado Kate Middleton y Guillermo bautizaron al pequeño Louise.

Los Duques de Cambridge sí que parece que acompañarán a los de Sussex, rompiendo así con los rumores de mala relación entre las parejas; así como el Príncipe Carlos y Camilla, Doria Ragland (abuela materna del pequeño Archie) y algunos amigos íntimos de la familia. Entre los nombres que suenan para los padrinos, y después de descartar a George Clooney, el de la tenista Serena Williams y la estilista Jessica Mulroney, BFF's de Meghan Markle.

El pequeño Archie Harrison vestirá en su bautizo el mismo faldón de acristianar que lucieron sus tres primos 'Cambridge', una réplica exacta que encargó hace unos años la Reina Isabel II de la histórica pieza con la que recibieron el sacramento 62 bebés de la familia real (cinco de ellos, monarcas), desde que en 1841 la lució por primera vez la princesa Victoria.

Ahora solo falta ver cómo será el look de Meghan Markle y si protagoniza un duelo de estilo con Kate Middleton. Nuestras apuestas van hacia Givenchy para el look de la Duquesa de Sussex, y Alexander McQueen para la de Cambridge, aunque no descartamos que Kate opte, como en la boda de Meghan, por repetir look para no hacer sombra a la madre del pequeño protagonista.

