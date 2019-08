21 ago 2019 sara corral

La polémica persigue a Las Campos sin cesar; las "diferencias" entre Terelu y su hermana, Carmen Borrego; la relación de María Teresa Campos y Bigote Arrocet, y como no, sus problemas con 'Sálvame'.

En el programa de ayer, Mila Ximénez no pudo contener más su silencio y tuvo que hablar haciendo saltar por los aires el plató. "Voy a empezar otra vez a dejar de tener amigos, pero si no lo digo reviento", decía la colaboradora.

"Terelu si me estás viendo, es muy complicado que digáis una cosa y que hagáis vosotras otra. A mí me pareció lo del aeropuerto innecesario. Sinceramente creo que no tenía por qué irse así de la gente", comenzaba diciendo Mila mientras miraba a cámara.

"Cuando vi las imágenes a mí se me revolvió algo, porque entiendo que ella no tiene por qué ir a ningún aeropuerto a recibirle, porque ni le hace falta ni creo que tenga que hacerlo. Pero por otro lado, es muy complicado que digáis: "dejad a mi madre en paz". Cuando luego vosotras estáis continuamente entrando con todo vuestro derecho en el programa 'Viva la Vida' a hablar precisamente de vuestra madre", proseguía diciendo Mila.

"¿Te das cuenta de que es una incoherencia absoluta? Yo intento defenderos e intento entender a Teresa, pero lo que decís no coincide con lo que estáis haciendo", decía la colaboradora, y zanjaba el tema con un último argumento: "Si a mí, de mi programa me llaman para decirme "Quiero que hables de alguien", yo les digo: "Mira no, perdona, es que yo no voy a hablar de mi madre".

Más sobre Mila Ximénez...

- Mila Ximénez estalla en directo en 'Sálvame' por esta información

- Mila Ximénez lanza un dardo envenenado a Carmen Borrego

- Mila Ximénez arremete contra la relación de Chelo García Cortés y Marta Roca