21 ago 2019 Kamila Barca

Tamara Gorro se ha visto envuelta en una grave polémica por la gestación subrogada. Hace unos meses publicaba un vídeo enseñando cómo un grupo de personas insultaban a los padres que recurrían a este método y les acusaban de traficar con niños como hacen los narcotraficantes. Estas duras declaraciones han vuelto sobre la lona de la actualidad y Tamara Gorro ha tenido que pronunciarse nuevamente. Ha dejado claro que va a interponer una demanda judicial a Gemma, la mujer que le ha insultado directamente vía redes sociales.

"Publiqué en stories unos vídeos y contesté donde un grupo de personas decían barbaridades de los padres que recurrían a la gestación subrogada. Esta chica ha estado escribiendo y diciendo barbaridades. Ha habido un tweet donde una persona le ha deseado la muerte a sus hijos. Me parece horroroso. Yo le he dicho que la muerte no se le desea a nadie pero que ella está haciendo lo mismo. Este "pero" que yo he puesto lo ha interpretado como que yo deseo la muerte… Después de mogollón de mensajes, yo no tengo que justificarme", comienza explicándoles a sus seguidores.

La que se ha saltado las leyes de su país es ella, no yo, la que ha explotado reproductivamebte a una mujer es ella, no yo...https://t.co/LvAZmwwU8T — gmm (@gmm223) August 20, 2019

En especial, Tamara Gorro en el directo se centra en dejar claro que va a recurrir a la justicia para poner todo en orden pues ella no puede frenar a dicha contrincante y le pide a su familia virtual que, por favor, no se meta y dejen que la justicia haga su cometido.

"Lo que queremos es vivir felices y que no haya violencia. Yo solamente he demandado una vez en mi vida, ya lo sabéis. Pero sí considero que es importante que las amenazas, los insultos, las vejaciones la única fuerza que las puede parar es una jueza", explica sobre el hecho de recurrir a la justicia o no en estos casos. Aunque más tarde, avanzada la conversación, Tamara vuelve a insistir: "Voy a interponer una demanda porque no me parece ninguna gilipollez. Una amenaza, un insulto o varios no son ninguna gilipollez y tan sólo un juez o jueza lo puede parar".

Es curioso las redes sociales y para que lo utilices. Mientras la diva acosaba e iba mandando a sus fans a insultar , se hacía un video en Instagram para ponerme a parir...

Las no divas hemos seguido aquí dando la cara... — gmm (@gmm223) August 20, 2019

Además ha dejado claro que es únicamente contra esta mujer que ha promovido el odio en las redes sociales y en sus comités contra su persona pero también contra la gestación subrogada: "Voy a interponer una demanda a esta mujer por la cantidad de cosas que ha dicho y que está diciendo. Me parece un peligro social porque cualquier niño no tiene por qué ser discriminado. Es para esta persona completamente. Una de las cosas que dice es: "Se me ha implantado un bebé en la oreja. ¿Qué hago?""; "Cada uno opinamos lo que queremos pero tenemos que respetarlo, sin faltar".

