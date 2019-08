22 ago 2019 Kamila Barca

Bea y Rodri, de 'GH', nos dieron su historia de amor. Una relación que ha acabado y con ella también parte de un reality. Su ruptura es muy reciente y sus peleas en redes o de amigos cercanos han marcado también un antes y un después. Además, Bea reconoció públicamente que dependía de él para todo y ahora está rehaciendo su vida y volviendo a viajar a los sitios en los que ha estado con él pero sola (con amigas).

La influencer acaba de hacer el viaje de su vida con sus amigas a uno de sus destinos favoritos del mundo: Cuba. El mismo sitio al que solía ir con Rodri y a quien le ha mandado un mensaje a su vuelta. Sí, le sigue recordando y parece que lo va a seguir haciendo. Bea habla con la voz cortada y los ojos cristal en su canal de MTMAD cuando decide mandarle un mensaje a Rodri después de evitar mencionarle en todo lo que llevaba de vídeo.

Le doy las gracias" Bea

"Muchos me han preguntado que por qué Cuba, que les parecía una falta de respeto, que siempre había ido con la persona con la que iba a Cuba. Y la verdad es que íbamos a ir a Italia. Y decidí ir a Cuba porque básicamente es uno de mis sitios favoritos del mundo", explica de primeras Bea a sus seguidores que, fieles a su relación con Rodri –ya casi inexistente-, no les gusta que haya vuelto sin él.

"Te vienen los recuerdos y todo eso y muchas veces cuando pasaba por algún sitio en el que yo había estado pues sí que me acordaba –reconoce sonriendo pero sin evitar perder la vista de la cámara-. Sobre todo en La Habana o cada vez que iba a la playa del hotel pasaba por la habitación donde había compartido muchos momentos y era inevitable no pensar o no acordarte. Creo que en ningún momento he estado triste en este viaje y también era la primera vez que viajaba con amigas", aclara agradeciendo a sus amigas por el apoyo y por haber hecho de esta experiencia algo muy diferente a lo vivido.

"Quien me ha enseñado a viajar, a coger un pasaporte y ponerme seria en una aduana fue Rodri. Tengo que agradecerle mucho todo lo que me ha enseñado. Le doy las gracias. No he reemplazado todos los viajes que hice con él a Cuba porque es diferente. Cada uno tiene sus momentos y cada uno sus experiencias. Como la primera vez nunca hay otra", dice Bea que no le salen las palabras.

